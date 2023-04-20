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三芝颱洪地震演練完善 設寵物收容區災民也安心

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所複合式防災演練，還特別增設寵物收容區，讓寵物也有個安全的安置處所。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所複合式防災演練，還特別增設寵物收容區，讓寵物也有個安全的安置處所。圖／紅樹林有線電視提供

三芝區公所在八仙宮前廣場進行複合式防災演練，模擬颱風侵襲及北部山腳斷層發生強烈地震後的因應對策及避難收容處所演練，公所災害應變中心及橫山里自主防災編組與防災企業通力合作，演練中還特別增設寵物收容區，讓寵物也有個安全的安置處所。

三芝區長賴小萍指出，一年一度的複合型防災演練，包括颱風以及地震等災害發生時候的整備能量的練習，希望透過演練讓所有參與的人員與單位能夠在災害發生時，第一時間投入救災工作，並且進行良好的橫向聯繫，還有進行人力、物力、機具整備的檢視，希望在災害來臨之前就做好整備能量。

真實逼真的演練，由颱風帶來豪雨引發積淹水與土石坍塌，以及地震造成多處房屋傾倒毀損，民眾受傷、受困的應變工作，並且也在模擬災害後於三芝國中進行避難收容處所開設作業，因應養毛孩的家戶越還越多，收容演練中還特別增設寵物收容區，讓寵物也有個安全的安置處所。

這次的複合式實兵演練，模擬地震及颱風來臨時發生的各項災情，考驗各單位間動員及橫向聯繫協調效率，達到強化人力、機具的防災能量，精進各編組人員的應變能力，以落實防災重於救災，離災優於防災的目標。

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