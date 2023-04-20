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再有公保地解編 新莊高中兩用地規畫公園、市場等設施

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新莊高中二用地現況為鐵皮搭建之中美及美秀市場。圖∕新北城鄉局提供
新莊高中二用地現況為鐵皮搭建之中美及美秀市場。圖∕新北城鄉局提供

都市計畫一般會畫設「公共設施保留地」，新北近期力推解編，新北城鄉局公告，新莊區高中一、高中二合計約5.57公頃用地，未來將解編變更為住宅區、公園及市場用地，後續將辦理再公開展覽，除還地於民、保障地主權益外，也盼加速開闢多項公共設施，滿足更多民眾需求。

城鄉局指出，為解決長期私有公保地問題，在中央推動全國公保地檢討作業前，已先推動「減半徵收」政策，並選定樹林文中三、新莊高中一及高中二用地作為公保地解編示範地區。樹林文中三已於今年1月9日公告，成為新北首件公保地解編案件；新莊高中一、高中二用地變更經內政部都委會4月18日第1031次會議審議通過。

城鄉局說明，高中一用地位於南新莊龍安路南側、光華國小及潭底溝西側地區，面積3.15公頃，現況為鐵皮搭建之商店、工廠及停車場，未來解編後將畫設住宅區、道路及0.69公頃公園用地。該公園用地將由體育處、交通局評估興建新莊第二座國民運動中心並共構地下停車場。

高中二用地位於北新莊中華路、新莊運動公園東側，面積2.42公頃，現況為中美、美秀市場、停車場及幼兒園等鐵皮臨時建物。考量地區仍有市場使用需求，解編後除畫設住宅區及道路，另規畫0.56公頃市場用地，未來將由市場處整體評估打造現代化零售市場，並規畫多目標使用。

城鄉局補充，該案後續將依內政部都委會決議辦理再公開展覽，同時也持續各區公保地解編，除15處公設通檢案件在內政部都委會審議外，泰山、萬里、樹林及五股已於新北都委會審議，近期將啟動淡水竹圍的公開展覽作業。

新莊高中一用地現況為鐵皮商店。圖∕新北城鄉局提供
新莊高中一用地現況為鐵皮商店。圖∕新北城鄉局提供
新莊高中二用地變更後，除解編為住宅區，另規畫0.56公頃市場用地，後續將由市場處打造現代化零售市場，並引進多元公共設施。圖∕新北城鄉局提供
新莊高中二用地變更後，除解編為住宅區，另規畫0.56公頃市場用地，後續將由市場處打造現代化零售市場，並引進多元公共設施。圖∕新北城鄉局提供

新北 內政部 停車場 都市計畫

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