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ChatGPT運用於北市府市政治理？ 議員：恐有資安疑慮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府。圖／報系資料照
台北市政府。圖／報系資料照

台北市議會上午進行財建委員會工作報告，台北市議員林延鳳指出，全球都關注ChatGPT個資維護爭議，但她發現市長蔣萬安卻在3月1日市政會議裁示，研議ChatGPT運用於市政治理的可行性，此舉恐造成資安隱憂。對此，資訊局長趙式隆表示，ChatGPT用於市政治理，仍在評估研議中，不會有資安疑慮。

林延鳳說，她認為市府應向大家清楚說明該列管案目前進度，並須慎重以對，若將該技術運用導入1999、台北通等需採實名制之市政服務項目，會造成隱憂。

她說，針對近5年，市府共150起資安事件，上月工務局更成唯一發生的最新資安事件「苦主」，而今年二月消防局勤指中心爆發公務電腦遭不明人士植入挖礦程式，更是駭人聽聞，呼籲資訊局面對資訊戰瞬息萬變，相較替其他單位開發「台北通 APP」各項介接功能，此刻更應恪守職責，對常被攻擊之局處或潛在破，加強督導。

林延鳳批評，相較台南市長黃偉哲將ChatGPT限縮於「教學模組」，蔣萬安卻只顧跟風，要將之用於「市政治理」，卻不顧市政是機器，並不是遊戲。她提醒，ChatGPT學習能力雖強大，但民眾若於聊天時暴露個人資料，相關資訊將存於何處、被如何運用都是問號，很可能讓機關不慎誤觸個資法，進而使民眾受害。

林延鳳也要求趙式隆，北市府對於此類人工智慧技術，甚至是ChatGPT本身之運用，不可不慎，建議應於下次市政會議，直接提請市長將該案「解除列管」。

趙式隆表示，解除列管是市長權責，提出市政運用會有不同看法，有些不涉及隱私的部分，希望可嘗試新科技。各局處對使用ChatGPT在政策上的做法不同，會通知各局處，若不涉及民眾隱私及機敏性資料，可繼續嘗試新科技。針對資安，早已與府方說明，不使用在涉及個資及市府的機敏性資料，因此不會有資料外洩狀況。

ChatGPT 資安 個資

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