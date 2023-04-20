北市水門案議員籲主動調查承包商 水利處：將派人到場查驗

台北市工務局水利工程處方姓副工程司、高灘地機電管理站郭姓站長，涉嫌於前年至去年間，驗收放水包庇承包防汛門維護工程的葛姓廠商，遭檢調約談，其中郭姓站長訊後被依諭令50萬元交保。台北市議員李伯毅呼籲，各局處應主動調查所有承包商，若發現有疑慮，就應更換。

水利處長陳郭正指出，昨日檢調搜索約談後，有立即派人了解相關狀況，調出本案的相關資料，不過從書面上看起來，沒有發現任何問題。郭姓站長並非當時驗收人員，而是負責本案的基層主管，但檢調既然認為有疑慮，他們也會檢查防汛安全，今天也會派員到現場驗證，看有沒有其他問題，預計明天早上會有結果。

國民黨市議員李伯毅也質疑，從他上一屆任期就發現，某些局處跟廠商都有有很奇怪的作法，他表示今天會發生這件事，各局處首長都必須負起相關責任，「就是因為睜一隻眼閉一隻眼態度才會造成這個問題。」每次發生問題他去跟局處首長協調，都向他保證沒有問題，廠商、承辦人員也不換，他認為，現階段各局處應該主動調查各個廠商有沒有問題，有問題該換就換，也希望這件事不要再次發生。

國民黨議員游淑慧也建議，第一線負責驗收查驗工程的相關人員，應該要定期做輪替，承辦人員如果跟廠商過於良好，類似的事件恐會再次發生。

工務局長黃一平也說明，未來會針對固定型態標案逐一去作調查了解，那針對現階段正在執行的案子，也會要求政風單位，針對承辦公務員、施工廠商進行法治觀念的教育訓練，局長表示由於他剛上任，他也會要求各工程處將歷年案子整理，並將有疑慮的案子抓出來做通盤的檢討。