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逾25年還有碧潭意象！新店公所前千禧陸橋明起將拆 引正反論戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店千禧陸橋明起拆除作業，北新路一段在本周及下周都將夜間封路，民眾須提早改道。圖／新北工務局提供
新北新店千禧陸橋明起拆除作業，北新路一段在本周及下周都將夜間封路，民眾須提早改道。圖／新北工務局提供

新北新店千禧陸橋明起拆除作業，北新路一段在本周及下周都將夜間封路，民眾須提早改道。另外，該橋因有碧潭意象，又連接新店行政園區，是否拆除也引發正反討論；新北工務局強調，有經多方會勘再加上試辦封閉，確定無具體反對才規畫拆除。

千禧陸橋位於新店行政園區大樓及新店區公所捷運站共構大樓間，橫跨北新路一段，是在地民眾交通及洽公要道，在地已經超過25年，橋體還以在地碧潭吊橋意象打造，如今將走入歷史令人相當不捨。

居民在臉書社團都有不少意見，有些人認為使用率很低，本來就該拆；也有些人認為交通上仍需求，且碧潭意象消失了很可惜；另外還有網友笑稱，警察少了一個「拍攝點」。

工務局回應，該橋使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對後才規畫拆除。

養工處指出，工程分階段，拆除樓梯、門架鋼纜吊離及大梁拆卸作業時段需封閉道路，所以在4月21日至22日、28日至29日，每天夜間11時至隔日清晨6時封閉，屆時北新路一段（捷運新店區公所站）將雙向道路封閉，請用路人依告示牌內容提前改由三民路、中正路、中興路一段通行；其餘施工階段皆不影響車輛通行，因此不封路，整體工程可於5月4日完工。

養工處補充，道路封閉施工期間將影響公車棕7、綠1、綠6、905、951、930、1551、基隆路幹線、松江新生幹線、綠5、綠13等18條公車路線，部分站位不停靠。千禧陸橋是新北市升格以來拆除的第48座人行陸橋，拆完後全市將剩下106座人行陸橋。

另外，陸橋原本規畫連接新店行政園區大樓，之間還留有引道，被民眾認為這樣浪費錢。工務局橋隧科回應，引道位於三樓，原規畫公所空間，但後來改成公托空間，再加上道路人本規畫，民眾走平面再接大樓電梯去高樓層的公所較為方便，在跟各方確定後才決定拆除。

新北新店千禧陸橋明起拆除作業，但該橋因有碧潭意象，又連接新店行政園區，是否拆除也引發正反討論。圖／取自臉書社團
新北新店千禧陸橋明起拆除作業，但該橋因有碧潭意象，又連接新店行政園區，是否拆除也引發正反討論。圖／取自臉書社團

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