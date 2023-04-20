逾25年還有碧潭意象！新店公所前千禧陸橋明起將拆 引正反論戰

新北新店千禧陸橋明起拆除作業，北新路一段在本周及下周都將夜間封路，民眾須提早改道。另外，該橋因有碧潭意象，又連接新店行政園區，是否拆除也引發正反討論；新北工務局強調，有經多方會勘再加上試辦封閉，確定無具體反對才規畫拆除。

千禧陸橋位於新店行政園區大樓及新店區公所捷運站共構大樓間，橫跨北新路一段，是在地民眾交通及洽公要道，在地已經超過25年，橋體還以在地碧潭吊橋意象打造，如今將走入歷史令人相當不捨。

居民在臉書社團都有不少意見，有些人認為使用率很低，本來就該拆；也有些人認為交通上仍需求，且碧潭意象消失了很可惜；另外還有網友笑稱，警察少了一個「拍攝點」。

工務局回應，該橋使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對後才規畫拆除。

養工處指出，工程分階段，拆除樓梯、門架鋼纜吊離及大梁拆卸作業時段需封閉道路，所以在4月21日至22日、28日至29日，每天夜間11時至隔日清晨6時封閉，屆時北新路一段（捷運新店區公所站）將雙向道路封閉，請用路人依告示牌內容提前改由三民路、中正路、中興路一段通行；其餘施工階段皆不影響車輛通行，因此不封路，整體工程可於5月4日完工。

養工處補充，道路封閉施工期間將影響公車棕7、綠1、綠6、905、951、930、1551、基隆路幹線、松江新生幹線、綠5、綠13等18條公車路線，部分站位不停靠。千禧陸橋是新北市升格以來拆除的第48座人行陸橋，拆完後全市將剩下106座人行陸橋。