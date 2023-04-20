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緬僑上台大、開餐廳翻轉人生 新北市圖永和分館開講

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市文化局邀請中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛，擔任新北市立圖書館真人圖書館主講者。圖／新北文化局提供
新北市文化局邀請中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛，擔任新北市立圖書館真人圖書館主講者。圖／新北文化局提供

新北市約有11萬新住民，其中在中和約有4萬多位緬僑，新北市文化局邀請中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛，擔任新北市立圖書館真人圖書館主講者，分享他台大化工系到開餐廳成功翻轉人生的故事。

新北市文化局表示，中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛是雲南人，17歲以緬甸僑生身分隻身到台灣求學。李沛說，回想父母因中國淪陷跟著國軍撤退到緬甸，卻受到緬甸排華政策影響，華人在當地生存困難，又來他聽從父親的話，來到台灣讀書，期盼未來有機會改變，翻轉人生。

李沛說，他當年邊讀書邊送報，假期工作，省吃儉用以便將部分薪水寄回家中。由於政府對僑生相當照顧，升學考試都有優待，他憑此考上台大化工系，工作退休後，更是開了2間泰北餐廳，也將父母兄弟接到台灣照顧，終於能安居樂業，在台灣生活。

李沛表示，飲水思源，為了幫助越來越多的緬僑新住民，歸僑協會每年開設華文班提供學習中文機會，協助解決隨移民婚嫁衍生的非法打工、家暴等問題，使新住民能順利的融入台灣社會，因為有感於一個人的力量有限，便團結在台各地校友會，在疫情最嚴峻期間聯合各華僑團體僑生校友會向歸僑、校友們募得276萬，幫助因疫情影響失去工讀機會，沒有收入生活非常危急的僑外生，提供每人5000元的防疫金，讓他們得以度過難關。

新北市約有11萬新住民，其中在中和約有4萬多位緬僑。圖／新北文化局提供
新北市約有11萬新住民，其中在中和約有4萬多位緬僑。圖／新北文化局提供

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