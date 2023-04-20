緬僑上台大、開餐廳翻轉人生 新北市圖永和分館開講

新北市約有11萬新住民，其中在中和約有4萬多位緬僑，新北市文化局邀請中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛，擔任新北市立圖書館真人圖書館主講者，分享他台大化工系到開餐廳成功翻轉人生的故事。

新北市文化局表示，中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛是雲南人，17歲以緬甸僑生身分隻身到台灣求學。李沛說，回想父母因中國淪陷跟著國軍撤退到緬甸，卻受到緬甸排華政策影響，華人在當地生存困難，又來他聽從父親的話，來到台灣讀書，期盼未來有機會改變，翻轉人生。

李沛說，他當年邊讀書邊送報，假期工作，省吃儉用以便將部分薪水寄回家中。由於政府對僑生相當照顧，升學考試都有優待，他憑此考上台大化工系，工作退休後，更是開了2間泰北餐廳，也將父母兄弟接到台灣照顧，終於能安居樂業，在台灣生活。