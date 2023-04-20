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海砂屋都更經多年整合 延壽國宅J區終於動工2027完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(右三)今天上午出席延壽國宅J區海砂屋都更案動工典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安(右三)今天上午出席延壽國宅J區海砂屋都更案動工典禮。記者林麗玉／攝影

位於北市民生社區的延壽國宅J區海砂屋都更案，歷經多年整合，今正式開工。市長蔣萬安出席開工典禮表示，延壽國宅J區是民生社區非常具指標都更案，之所以整合過程辛苦，不是因為大家不願意都更，而是對都更程序、權利義務不了解，現在終於整合成功，預計民國116年完工，將打造都會區森林花園社區，祝福此案「延壽延壽延年益壽，住戶一代一代安居樂業。」

蔣萬安說，過去他當立委時，這裏是他的選區，所以他對民生社區、特別延壽國宅有深厚感情，本案從民國104年起整合，過去他常常與住戶交流時，發現大家不是不願意都更，而是對都更程序、權利義務不了解，透過市府舉辦多場公辦協調會，第一線與民眾說明權利變換選配等，才終於整合成功。

延壽國宅J區是在去年7月拆除後，今天正式動工，蔣萬安說，這是歷史的一刻，本案基地占地為延壽國宅各區最大，共336戶住戶，今天動工後，預計民國116年完工，將興建地上21層樓、地下4層樓的高樓建築，周邊也會規畫逾6米人行道，規畫3千多平方公尺人行空間，打造屬於都會區的森林花園社區。

蔣萬安也提到，都市更新是北市府接下來施政的重中之重，不僅要面對老舊建物，未來還可能發生地震、災情等影響居住安全的問題，所以他上任後，不僅推出都市更新7599專案、還有都更五箭，不僅要改善台北市容，也希望解決台北交通、居住安全等問題。

北市都發局表示，延壽國宅「J區」是延壽國宅系列規模最大的更新案，更新範圍達3000多坪，總戶數達336戶。先前更新案在權利變換計畫核定後，因尚有部分未同意戶表示對於權利變換分配權值有疑慮，實施者於前年6月22日正式向市府申請代為拆除，考量海砂屋有迫切更新需求，經市府本於真誠磋商介入協調，最終取得全體住戶同意，得以動工興建。

台北市長蔣萬安(右三)今天上午出席延壽國宅J區海砂屋都更案動工典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安(右三)今天上午出席延壽國宅J區海砂屋都更案動工典禮。記者林麗玉／攝影

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