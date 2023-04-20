與AIT主席羅森伯格會面 蔣萬安親自大推台北這景點必去

台北市長蔣萬安今天在臉書貼出他昨天晚間出席美國商會謝年飯與美國在台協會AIT主席羅森伯格(Laura Rosenberger)的會面合照，蔣萬安透露，羅森伯格第一次訪台，也問推薦哪個地方走走？蔣萬安首推大稻埕，並送上介紹台北智慧城市政策的「Smart Taipei手冊」，藉機讓國際友人看到台北的創新與突破。

蔣萬安今天在臉書表示，昨天晚間，他第一次以市長身分參加美國商會謝年飯，也與第一次到訪台灣的AIT主席羅森伯格會面，昨晚遇見她的時候，特別歡迎她到台北各地走走。她問有什麼好的地點建議？蔣回，「實在太多了，如果要選一個，就選大稻埕吧！」

蔣萬安說，他推薦羅森伯格一定要去大稻埕走走，因大稻埕有今昔紛陳的繁華商貿，多元融合的歷史文化，傳統小吃混搭潮流餐飲，還有任何街道建物細節裡都能讀得出的古意。不論在台北的哪個角落，都有最在地的人情味。

蔣萬安也說，他問羅森伯格是否還有時差，對方笑說，克服時差最好的方式，就是排滿背靠背（back to back）的會議與行程，可以忙到忘記時差。為了確保Rosenberger主席足夠忙碌，他也特別送上一本介紹台北智慧城市政策的「Smart Taipei手冊」，也藉機讓國際友人看到台北的創新與突破。

蔣表示，他昨晚第一次以市長身分參加美國商會謝年飯，感謝本地及國際商業社群為台灣經濟所做的貢獻，市府會和產業界攜手，打造一個更繁榮、更開放的台北。