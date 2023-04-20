新店三民路35巷一帶老舊窳陋 住都中心進場都更整合

新北市新店三民路一帶有眾多公寓，建物老舊窳陋，居住環境已有安全疑慮，新北住都中心表示，已經在2月擔任「三民路35巷周邊更新單元」的實施者，並於本月進場整合，由於該案國有地面積就占過半，因此優先推動該案都更。

住都中心指出，三民路公辦都更案位於新店區三民路35巷周邊更新單元，基地面積約2400坪，住都中心進場擔任實施者，主導未來都市更新重建作業。

住都中心說明，該案在2015年公告畫定為更新地區，國有地面積約占51%，現有46戶所有權人，絕大部分為私地主。經實地勘察發現，現況建物老舊，居住環境品質不佳，且有安全疑慮；多方評估後，今年4月做整合，逐戶拜訪說明都更必要性，同時徵詢參與公辦都更的意願。

住都中心副執行長錢奕綱說明，市府都更處在今年2月同意由住都中心擔任該案實施者，中心以實施者身分提早啟動整合，傾聽在地居民聲音，降低廠商投資風險，可望在此複製永和大陳都更案的成功經驗，帶給住戶理想新家園，成為區域公辦都更的指標。