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鋒面過境 新北永和環東凌晨路樹傾倒、上班車流回堵至新店
鋒面過境，新北市永和區環河東路3段新店往永和方向，今天凌晨1時許因路樹傾倒導致交通嚴重受阻，早上班車流回堵至新店區秀朗橋頭，造成不少上班族因塞車擔心遲到哀聲連連，永和區公所派員漏夜清除到今天上午近10時，恢復車輛正常通行。
今天凌晨1時51分永和區環河東路三段往福和橋方向發生路樹倒塌，造成交通障礙，新店往永和方向車輛完全無法通行，永和警分局獲悉立即派遣轄區秀朗派出所線上警力，前往拉設封鎖線封閉車道及進行交通疏導管制。
永和區公所今天凌晨獲悉也連繫開口合約包商，漏夜調派機具到場截斷樹木排除障礙，因有樹枝勾到電線垂落，增加處理難度，直到今天上午9時44分才完全清理排除，恢復車輛正常通行。
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