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TikTok金牌創作者 教你如何創造網路流量

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市青年局青職基地由TikTok的金牌創作者、MicMind自媒體基地聯合創辦人David，分享如何經營自媒體並製造流量，並藉由流量創造銷量。圖／新北市青年局提供
新北市青年局青職基地由TikTok的金牌創作者、MicMind自媒體基地聯合創辦人David，分享如何經營自媒體並製造流量，並藉由流量創造銷量。圖／新北市青年局提供

為提高青年族群在網路上提升曝光率，新北市青年局於下周三(26日)舉辦「新北青創小聚」，於新北市青年局青職基地由TikTok的金牌創作者、MicMind自媒體基地聯合創辦人David，分享如何經營自媒體並製造流量，並藉由流量創造銷量。

講師David表示，自己推動自媒體行銷多年，將成功經驗系統化製作課程，至今已累積1億2千萬以上流量，授課超過五萬人，本身也是國際版TikTok的金牌創作者，本次活動將會分享經營自媒體成功心法，引導更多流量，想要經營自媒體或是已經營一段時間流量卻始終沒有起色，各種疑難雜症可在現場得到解答。

新北市青年局長邱兆梅指出，經營自媒體不僅可以幫助創業青年建立個人品牌，提升影響力、累積人氣和關注度，更能為剛起步的青年們創造商業價值，創業除了經營店鋪、販售商品外，將個人專長及技能轉變為專業服務也是近期熱門選項，在競爭激烈的市場中建立自己的人脈提升行銷能量及經營自媒體並提高流量，講座中皆有方式可循。

報名表單連結：https://forms.gle/4T5XWpTSq2ebVxFm9

4月26日(週三) 晚上6點半在新北市青年局青職基地(板橋區民權路170號一樓)開講。圖／新北市青年局提供
4月26日(週三) 晚上6點半在新北市青年局青職基地(板橋區民權路170號一樓)開講。圖／新北市青年局提供

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