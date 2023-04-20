新北迎戰汛期 一級查核工程每月1次排除防汛缺口

新北境內不少河川正施工中，迎戰接下來汛期，不少民眾會擔心豪大雨影響工程，甚至是住宅區。新北水利局表示，工程都有依法分級查核，汛期內最嚴格每月1次查核，總計去年針對最重要的一二級已查核307次，排除施工過程中的防汛缺口。

民眾表示，每到汛期就比較擔心會影響生活，主要是汛期來臨，不少車輛都要移出高灘地，若一時在忙或者忘了，恐就成泡水車，相當麻煩，若附近有在施工，也擔心工程與豪雨兩因素是否會波及住宅區或者農田。

水利局表示，新北代管跨省市河川（淡水河及磺溪2水系）、管理市管河川（19條）及市管區域排水（71條），施工前需依法取得許可。為強化河防安全管理，每年5月至11月汛期加強查核許可案件。

水利局指出，依照水利法及「新北市政府許可使用河川及排水地區管理維護作業要點」，施工涉及開挖堤防屬第一級查核，施工無涉及開挖堤防屬第二級查核，平日的河川巡防屬第三級查核，針對不同等級訂有不同強度及頻率的查核工作。

水利局說明，第一級查核工作於5月至11月汛期內，每月辦理1次，為加強安全性將汛期查核頻率增加為每月2次；12月至隔年4月非汛期期間，每2個月辦理1次。

第二級查核工作，汛期內每2個月辦理1次，並於4月及12月分別辦理防汛整備檢查及河川環境查核各1次，另於颱風及期間辦理不定期查核工作。

水利局表示，將針對河川區域內的施工案件管理及檢查，以確保施工符合許可條件，防止對河川及周邊環境造成損害。總計去年第一級及第二級查核共307次，今年度截至4月中為止，查核申請許可案件38次，將持續加強查核力度。