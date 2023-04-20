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靈鷲山每月淨灘邁入第6年 世界地球日辦生態瓶手作課程

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市靈鷲山聖山寺22日將舉辦生態瓶手作課程，用療癒小物推廣開山住持心道法師靈性生態理念。。圖／靈鷲山提供
新北市靈鷲山聖山寺22日將舉辦生態瓶手作課程，用療癒小物推廣開山住持心道法師靈性生態理念。。圖／靈鷲山提供

新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘活動邁入第6年。22日是世界地球日，靈鷲山當天除了帶領志工到海邊淨灘，位在福隆的聖山寺也會舉辦生態瓶手作課程，用療癒小物推廣開山住持心道法師靈性生態理念。

迎接4月22日世界地球日，靈鷲山發布《水的旅行》環保影片，呼籲人們珍惜水資源並尊重自然。影片從寶寶在母親羊水中的畫面開始，展現水孕育萬物的力量，希望喚起人們珍惜水資源的意識。

靈鷲山表示，觀眾跟著《水的旅行》影片畫片，可以看見水和生命間息息相關，感受到生態多元與和諧共生之美，從而自發性尊重自然界，珍惜地球資源。

影片中也提及目前每年因缺乏乾淨飲用水死亡的人數，多達48.5萬人，這項數據應能讓人們正視浪費水資源引發的種種危機，呼籲大家從生活中小事做起，共同節約水資源。《水的旅行》線上觀看網址為https://youtu.be/mkGSJrJM-nw

靈鷲山已舉辦6年淨灘愛地球活動，每月淨灘，希望讓更多人意識到海洋汙染問題，號召更多人守護海洋，珍愛地球。這個月擴大舉辦兩場淨灘，8日號召75人參加，撿拾垃圾489公斤， 4月22日世界地球日當天，預計再號召180人淨灘，展現對守護海洋的熱情。

靈鷲山聖山寺22日開辦「Hi 瓶安宇宙」生態療癒手作課程，客堂執事聞虛法師說，聖山寺一直希望推廣心道法師靈性生態理念，發現時下盛行的生態瓶是個很好的媒介。瓶中植物與其他生物形成穩定的生態循環，生態瓶療癒心靈之餘，也讓人感受到自己跟生態相依共存的道理。

新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘，今年邁入第6年。圖／靈鷲山提供
新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘，今年邁入第6年。圖／靈鷲山提供
新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘，今年邁入第6年。圖／靈鷲山提供
新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘，今年邁入第6年。圖／靈鷲山提供

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