靈鷲山每月淨灘邁入第6年 世界地球日辦生態瓶手作課程
新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘活動邁入第6年。22日是世界地球日，靈鷲山當天除了帶領志工到海邊淨灘，位在福隆的聖山寺也會舉辦生態瓶手作課程，用療癒小物推廣開山住持心道法師靈性生態理念。
迎接4月22日世界地球日，靈鷲山發布《水的旅行》環保影片，呼籲人們珍惜水資源並尊重自然。影片從寶寶在母親羊水中的畫面開始，展現水孕育萬物的力量，希望喚起人們珍惜水資源的意識。
靈鷲山表示，觀眾跟著《水的旅行》影片畫片，可以看見水和生命間息息相關，感受到生態多元與和諧共生之美，從而自發性尊重自然界，珍惜地球資源。
影片中也提及目前每年因缺乏乾淨飲用水死亡的人數，多達48.5萬人，這項數據應能讓人們正視浪費水資源引發的種種危機，呼籲大家從生活中小事做起，共同節約水資源。《水的旅行》線上觀看網址為https://youtu.be/mkGSJrJM-nw。
靈鷲山已舉辦6年淨灘愛地球活動，每月淨灘，希望讓更多人意識到海洋汙染問題，號召更多人守護海洋，珍愛地球。這個月擴大舉辦兩場淨灘，8日號召75人參加，撿拾垃圾489公斤， 4月22日世界地球日當天，預計再號召180人淨灘，展現對守護海洋的熱情。
靈鷲山聖山寺22日開辦「Hi 瓶安宇宙」生態療癒手作課程，客堂執事聞虛法師說，聖山寺一直希望推廣心道法師靈性生態理念，發現時下盛行的生態瓶是個很好的媒介。瓶中植物與其他生物形成穩定的生態循環，生態瓶療癒心靈之餘，也讓人感受到自己跟生態相依共存的道理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言