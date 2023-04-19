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水利處爆員工涉弊 北市：配合檢調 毋枉毋縱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市工務局水利工程處一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌包庇廠商不實履約遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片
北市工務局水利工程處一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌包庇廠商不實履約遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片

北市工務局水利工程處某下轄單位一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌於2021、2022年間，包庇廠商不實履約及浮報工程款。北市府發言人殷瑋表示，對於蔣市長團隊上任之前的問題，都會抱持「面對問題、解決問題」態度，廉能政府是蔣市長非常重視的，會配合檢調毋枉毋縱。

台北地檢署今指揮調查局台北市調處，約談郭男、方男及廠商葛姓實際負責人，並懷疑方男藉此詐取不正利益，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利、利用職務詐取財物及偽造文書罪偵辦中。

檢調獲報，方男涉嫌利用職務之便，在葛男公司承包水利處小型標案或開口合約時，包庇該公司在未按規定施工下，仍協助廠商不實履約、浮報工程款及驗收不實等，當中郭姓站長也被檢調懷疑是共犯。

北市府表示，廉能政府是蔣市長非常重視的，配合檢調毋枉毋縱。

北市 團隊

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