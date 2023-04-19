後勤很重要！新北市消防局18日起微風運河演訓3天

新北市消防局特搜大隊為因應國內外重大災害時的即時應變能力、維持長時間救援時的自給自足能量，4月18日至20日在微風運河河濱公園辦理為期3天的後勤演訓，包含行動基地選定等操演，驗證後勤資源整合的成果，為國內重大災害或國際人道救援做好充足準備。

消防局表示快搜部隊為國內唯二通過國家認證（NAP）之重型搜救隊，具備國內外重大災害能力，其中最重要的要件之一，是搜救隊伍需具備同時在兩個工作場域進行搜救作業，並在無外援狀況下須能維持自給自足連續運作至少10天的能力。

因此在快搜部隊的後勤組扮演關鍵角色，此次演訓除依照原有認證相關規範進行外，特別汲取參與土耳其震災救災單位的經驗及國外後勤專家的意見，進行精進。4月份新北市是輪值國際人道救援的第一梯隊，特搜大隊會持續透過不斷的演訓，維持戰力的高峰為救援工作做好最好的準備。

局長李清安強調執行國際人道救援任務的地點，通常因嚴重災害導致現場環境惡劣甚至無水無電，此時搜救隊的後勤能量是否足夠更顯重要，如何克服惡劣環境、解決搜救員的民生需求都是後勤組的重要課題。