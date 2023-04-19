過馬路很危險 汐止原興廣場週邊要增斑馬線

汐止福德一路車子很多，在靠近中興市場一帶，因為，很多人橫越馬路相當危險，另外，在一旁的原興廣場週邊也是類似狀況，所以，今(19)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求增設斑馬線，保障安全。

中興里長蔡振國說，在原興廣場週邊早上、晚上人都很多，尤其在福德一、二路，早上有婆婆媽媽買菜、小朋友上學、但是沒有畫斑馬線很不安全，老人家、殘障人士過馬路很不方便，希望能夠趕快畫斑馬線，讓大人、小孩過馬路比較安全。

新北市議員張錦豪表示，汐止社后地區地狹人稠，在福德一、二路的原興廣場一帶，因為有黃昏市場及晚上的市集，再加上有學校、安親班等等，所以，小朋友、行人過馬路，都應該要有一個安全的環境。

張錦豪指出，在里長的建議下，與相關單位討論後，決定在福德一、二路以及原興廣場中間中興路150巷，要設置行人穿越標線，保障行人安全，也讓汽機車經過要加強禮讓，提倡行人禮讓的觀念。