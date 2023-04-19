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三芝許阿寶阿嬤生命故事趴 人生故事感動人

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
許阿寶的兩名女兒在母親分享完生命輯本後 抱著母親又哭又笑。 圖／紅樹林有線電視提供
許阿寶的兩名女兒在母親分享完生命輯本後 抱著母親又哭又笑。 圖／紅樹林有線電視提供

深耕北海岸的新生活促進會協助彙整長輩的生命故事，鼓勵長輩分享自己的人生故事，第一場人生故事分享會在三芝「馨窩」社區照顧關懷據點發表，主角許阿寶阿嬤的故事感動了現場所有人，新生活促進會希望透過長輩的人生故事收集與分享，要為社會傳遞更多的正向能量。

許阿寶阿嬤女兒說，感謝新生活用心的替媽媽辦理這一場生命故事趴，媽媽從小日子艱苦，好學的她為了自己的受教權而奮鬥，長大後碰上疼愛她的爸爸，但卻因為爸爸離世，奮力的撫養八名兄弟姐妹與奶奶，她從不向命運低頭，認為自己的命運掌握在自己手上，身為子女從媽媽身上學到很多，也很感動，因此這次也特別到場抱抱母親要給媽媽最有力量的鼓勵。

新生活促進會創辦人羅素如表示，促進會將許阿寶阿嬤的生命故事編輯成51頁，不僅有當年部分影像，還有阿寶親筆寫下的幾十首台語詩，希望以正向樂觀與充滿感恩的心回顧一生，還有阿寶阿嬤在馨窩的同學也獻上滿滿的鼓勵與祝福，讓這場道愛與道謝的感恩party，充滿感恩、充滿溫馨、充滿愛。

阿嬤

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