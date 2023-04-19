活化閒置空間 金山大路崁步道口要綠美化

金山區重和里大路崁步道，貼近原始山林的樣貌，吸引戶外活動愛好者前往休憩，不過在入口處旁有一處閒置空間，堆置廢棄物，地方希望整理並活化，為此市議員廖先翔邀集相關單位商討是否能夠進行綠美化或製作意象，讓大路崁步道入口變得更美。

市議員廖先翔表示，大路崁步道是許多戶外休閒愛好者的休憩勝地，但在前往大路崁步道的路徑旁，有塊土地上堆放雜亂廢棄物，與美麗的大自然步道相較下有些違和，為此里長也提出建議希望能夠美化改善，此外還有步道的指引標示略顯不足，也希望透過綠美化閒置土地要來一併改善指示性不足的問題。

里長想要活化的用地屬於私人土地，不論是施工或是綠美化都需要有土地同意書的取得，在里長的努力下，已經取得地主的土地同意書，未來將先由里長與志工將廢棄物清除，後續將由區公所設計規劃、市府綠美化環境景觀處提供植栽，而觀旅局也將會設立步道指引標示，讓步道的美觀與指引性都大提升。