保生文化祭4月23登場 「螢光官將街舞」亮相

每年農曆3月15日是台北市大龍峒保安宮保生大帝聖誕，一年一度的保生文化祭，將在4月23日熱鬧登場。「神將街舞」這次結合螢光特效，將傳統文化與現代結合的新視野，透過「螢光官將街舞」作品，呈現更創新的表演藝術。

保安宮表示，每年保生文化祭在傳統架構下創新，融入美學、表演、藝術、人文等元素，精心規畫一系列精彩可期的活動，加上2021年保生大帝聖誕慶典登錄為台北市無形文化資產，其內容含括開鑼、家姓戲、民俗藝陣匯演、放火獅、三獻禮等，預期今年將再度引爆大台北地區民眾的熱情。

保安宮為推廣傳統道教廟會文化，每年均邀請台灣各地重要及頗具特色的民俗藝陣出陣演出，讓原本宗教性質較為濃厚的陣頭，融入更多藝術特色，讓社會大眾能更認識傳統藝陣文化。

保安宮指出，這次邀請禾一文化傳承舞團演出，該舞團以推廣「台灣文化、T-POP Taiwan」為本，「神將街舞」著名，秉持著「傳統支撐潮流，潮流推動傳統」的理念，這次結合「螢光特效」將傳統文化與現代結合的新視野，透過「螢光官將街舞」作品呈現更具表演藝術創新。

保生文化祭重頭戲是農曆3月14日（5月3日）保生大帝聖誕前夕的民俗藝陣表演及「放火獅」；「民間劇場家姓戲」傳統戲曲匯演則是保生文化祭重要的活動內容，從4月23日至5月17日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出。

保安宮董事長廖武治表示，保安宮於民國83年間開始舉辦「保生文化祭」，期待呈現和以往不同的廟會新文化，每年在保生大帝誕辰前夕，邀請許多頗負盛名的藝陣出陣演出，施放火獅的儀式等，象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護芸芸眾生的健康平安。