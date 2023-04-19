行人地獄沒列重大議案 民進黨團：蔣萬安施政沒貼近市民

台北市長蔣萬安今天赴民進黨議會黨團說明重大法案、議案推動，會議約一個多小時，民進黨議員一致關心的是加倍生育獎勵金，並正式提案回溯至去年12月25日後出生新生兒都可適用。另外許多綠營議員認為，蔣的都更五箭無法解決都市更新問題，重點還是在容積與建蔽率應放寬；並質疑市府竟沒將改善行人地獄列重大議案，看出蔣市府施政沒貼近市民。

簡舒培也提到，許多黨團成員也提出，蔣萬安上任後，很多議員要跟市府索取新政，蔣團隊竟還沒規畫好，很多政策「先射箭再畫靶、先提追加預算，但議員要求政策資料卻提不出來，一拖再多」，甚至「給議員一套資料，給媒體有事另一套資料」，讓綠營議員很不滿，看起來沒將議員視為推動市政的一環。

北市府發言人殷瑋回應，這次說明是就台北市政府的重要議案、法案與民進黨團交流意見，氣氛非常和諧，會議也相當順利。至於索資部分，市府的立場一貫，會虛心聽議員聲音，也正面積極回應，針對所有議員索資都是一視同仁，會協調各局處，給出最完整的答案。

交通局表示，改善行人地獄為市府重要施政，蔣市長今天率市府首長與議會黨團溝通的議題，主要是針對法案、追加預算等部分。

簡舒培說，這次是蔣萬安第一次到黨團溝通，今天蔣市長是聽得很認真，但後續會不會針對議員提出的問題去改、修正，就看蔣萬安如何督促自己市府。「建議都提出來了，會不會變成落實政策，就看市府自己」，蔣萬安「有聽到，有沒有聽進去、要不要做，就看蔣市府」。

簡舒培也說，黨團議員也認為，蔣萬安先前提出的都更五箭，根本無法解決台北市都市更新問題，黨團認為重點還是在容積與建蔽率，這部沒放寬，要做很困難，因很多地方要都更，遇到容積與建蔽率的問題，大家都覺得參加都更，分回來的房子會變小，就會讓都市更新停滯不前，但大家都知道台北市的都市更新相當急迫。

還有國外媒體CNN等報導台北市的行人地獄議題，針對民眾行走最辛苦的事情，蔣市府竟沒有將改善行人空間這件事情列重大政策，看出蔣萬安新政沒有貼近市民