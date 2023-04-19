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環南市場被控超收百萬電費 自治會與攤商爆衝突

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員應曉薇一度出面協調，希望攤商派代表參與記者會。記者鍾維軒／攝影
台北市議員應曉薇一度出面協調，希望攤商派代表參與記者會。記者鍾維軒／攝影

北市環南市場自治會日前被控溢收百萬電費、帳目不清。會長林勝東今開記者會澄清，稱去年就決議電價每度2.74元，結餘回饋市場業者，而公關費用均有簽呈核銷；記者會開到一半，有不少攤商在會場外拉布條抗議，高舉連署書，會議紀錄、收據都沒公布，卻被花天酒地花掉。

北市議員應曉薇今陪同林勝東開澄清記者會，還有不少其他北市公有市場自治會成員到場力挺。林勝東表示，去年7月29日代表會議決議，全年統一電價費率每度2.74元，待屆期結算後有結餘再回饋給市場業者，經費沒進入個人口袋。

針對自治會購買1000支紅酒，疑似浮報一支500元的為1000元，林勝東說，自治會財報載列共關係費，包括花籃、奠儀、認桌、公關品、公務聯誼費等，而紅酒為去年10月辦理環南市場各攤商聯誼活動，向「宏鑫酒窖」購買Chilcas Cabernet Sauvignon 2021，每瓶報價就是1000元，合計100萬元，皆經決議通過並依規定辦理檢據核銷。

記者會舉行到一半，不少環南市場的攤商站在交誼廳外，高舉「環南市場林（勝）東坑殺攤商」、「市場處瀆職市長有看到嗎？」，拿著546份連署書，控訴自治會的會議紀錄、收據等，都沒有公布，而攤商每天辛苦半夜出門工作，卻被自治會花天酒地的花掉。

外頭的攤商要求，希望能進入會場聽林勝東的說法，並要市場處介入解決，林勝東也不甘示弱，直接走出會場嗆聲，質疑很多攤商根本就是新北市來的，到台北市公有市場做生意明顯違規；攤商們也反擊，如果電費花在大家身上無話可說，但就是沒有，電費單1629元，結果查了電號才發現被超收1200元，「錢都花去哪？」

對此，市場處副處長高群荐回應，市場自治會運作費就是管理費，每個市場收取的費用不太一樣，環南市場是依照流動電費加上0.5元作為管理費，這是遊戲規則。環南市場電費有三段計價，夜間、深夜跟白天都不同，自治會以2.74元去計算。

高群荐說，很多會務人員薪水都是從管理費支應，遊戲規則由自治會訂定，市場處會要求帳戶公開透明，帳目流向清楚，市場處依照法規是備查，財務跟相關會議紀錄在每個月結束，都會公告在市場的公布欄。

而關於500多人簽名連署書，高群荐指出，自己沒有收到500份連署書，手中只有一份2人的聲明書及500人簽名，但得先確定500人簽名是否為環南市場攤商，還是路人甲乙丙丁。

林勝東直接走出會場嗆聲，質疑很多攤商根本就是新北市來的，到台北市公有市場做生意明顯違規。記者鍾維軒／攝影
林勝東直接走出會場嗆聲，質疑很多攤商根本就是新北市來的，到台北市公有市場做生意明顯違規。記者鍾維軒／攝影
環南市場的攤商站在交誼廳外，高舉「環南市場林（勝）東坑殺攤商」、「市場處瀆職市長有看到嗎？」。記者鍾維軒／攝影
環南市場的攤商站在交誼廳外，高舉「環南市場林（勝）東坑殺攤商」、「市場處瀆職市長有看到嗎？」。記者鍾維軒／攝影

環南市場 記者會

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