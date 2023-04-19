春雨報到 石門水庫加強引水

水情吃緊，桃園石門水庫蓄水率跌破4成。水利署北區水資源局說，今年入春最強春雨即將在今天報到，將以加強引水蓄滿為操作目標，昨天已召開防汛整備會議完成相關整備。

根據經濟部水利署北區水資源局網站資料，截至今天下午1時，石門水庫蓄水率僅剩38.4%，蓄水量78.8百萬噸，水位226.67公尺。

北水局今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局資料，今年入春最強春雨即將於今天報到，為因應春雨帶來明顯降雨，除加強水情監控外，也對水庫設施完成防汛整備，希望兼顧紓解旱象並確保安全營運。

北水局說，每年在汛期前都會加強防汛整備，今年部分已在昨天召開防汛整備會議，盤點水利設施、機電設備、備援機電油料等，同時檢討安全整備及災害演練成果，確認安全無虞，將嚴陣以待。

北水局也說，目前轄區內水庫蓄水率均未達4成，此波春雨將以加強引水蓄滿為操作目標，同時也呼籲各界共同節約用水，使穩定供水時間延長。