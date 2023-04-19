新北綠美化幕後英雄 李貴生催生350萬株苗木

新北市三峽大埔苗圃一年繁殖約10萬株；熱愛園藝的管理員李貴生奉獻苗圃35年，至少有350萬株花樹苗是其催生，他也復育珍稀植物豔紅鹿子百合，是新北綠美化環境的幕後英雄。

新北市政府農業局長李玟今天告訴中央社記者，市府共有石碇小格頭及三峽大埔2座直營苗圃，每年提供60多種約32萬株花草灌木及造林苗木，給社區及機關學校綠美化環境，多數為自行培育。

位於三峽區的大埔苗圃，大門兩側各有高聳的肯氏南洋杉與小葉南洋杉為地標，往前行，綠色草坪映入眼簾，這裡曾是熱門電視劇「下一站，幸福」的拍攝場景，是藝人安以軒所飾演梁慕橙的家。

苗圃管理員李貴生接受中央社記者訪問時，正在整理剛剪下的2000株壓條繁殖的桂花，將其與母株分離，植栽在軟盆中。他說，去年底阡插繁殖的茶花，正在苗圃中繁衍，有的冒出嫩綠葉子，顯示生長良好。

大埔苗圃面積近2公頃，成立40年，李貴生說，民國77年服務至今已35年，平常就住在辦公室兼員工宿舍，夜間還要負責園區的安全，多是自學育苗技術。

他讀書唸的是農專，曾是排球隊的選手，最終大半輩子奉獻苗圃園藝。他種植龍柏、台灣欒樹、苦楝等喬灌木，培育杜鵑、仙丹、白鶴芋、黃金葛、蔓綠絨、耶誕紅及菊花等盆栽，也復育珍稀植物豔紅鹿子百合、台灣百合。

今年6月將退休的李貴生說，印象最深刻的是，30年前協助市府自行繁殖萬壽菊，作為春節布置與貴賓賀禮。他也曾請教專家，成功以播種繁衍小葉赤楠。大埔苗圃一年繁殖10萬株苗木，35年來，初估逾350萬株苗木是他手中誕生。

市府綠美化環境景觀處技術推廣課長葉庭表示，李貴生認真負責管理苗圃，細心又有效率，對植栽病害處理與防治、育苗、養護都很專業；非常感謝李貴生35年的付出。