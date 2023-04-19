兒童節後生才快樂？北市生育獎勵不回溯 綠：已有家長抱怨

台北市長蔣萬安今赴民進黨議會黨團說明重大法案與議案推動，民政局長陳永德報告追加4億多生育獎勵預算時，因獎勵提高至4萬須是4月4日後出生才適用，議員洪健益說，他已收到很多4月3日出生的新生兒家長抱怨，希望能回溯，黨團總召簡舒培也表示，4月4日上路很怪，兒童節生的才兒童節快樂，之前生的都不快樂？這不是很怪嗎？

台北市議會上周開議，市長蔣萬安上周三開議當日，原本中午要到民進黨團拜會，遭以當天黨團閉門會議不開放為由婉謝。蔣萬安今天中午率市府一級首長到黨團拜會，針對市府施政重大議案及追加預算說明。

民政局長陳永德報告追加生育獎勵金提高一倍的預算時，過去同選區的民進黨議員洪健益向陳永德稱「都過了、都過了，不用講了...」，不過由於目前發放對象是今年4月4日之後出生的新生兒，才享加倍獎勵至第一胎4萬，洪健益說，現在收到很多4月3日出生的新生兒家長抱怨，認為北市府應該回溯到去年剛當選時。

總召簡舒培也表示，4月4日上路時間很怪，是否「兒童節生的才兒童節快樂，之前生的都不快樂，這不是很怪嗎？」她認為這是蔣市長新政，蔣上任就應該開始適用，這是大家一致的意見。

民進黨議員也問，確定沒有討論空間了嗎？陳永德表示，「不要4月1日愚人節上路啦，這不好，4月5日清明節也不好」，他說，如果議會做成決議要回溯，就尊重議會的決議。」

市長蔣萬安表示，非常高興有這個機會與民進黨團說明，市府本會期重大議案，過去與民進黨議員都有互動，大家有共同目標，都希望台北市不斷進步，成為各城市領頭羊，也需要議會給予支持與建議，市府會願意採納議員相關看法，反映基層民意。

蔣表示，他當過民意代表，也做過在野黨民意代表，完全了解在野黨議員，監督施政天經地義，他願意、並在幾次市政會議中，告訴局處首長一定要議會不分黨派溝通，反映最即時民意。

蔣也提到，這次是與民進黨團說明重大自治條例修正，希望議員能支持；第二，市府本會期追加預算，也會與議員清楚說明；第三，議員在每個選區，不僅反映民意，也會為選區爭取相關建設，市府都會與議員配合，只要為地方好，不管建設、或解決鄰里問題，北市府都會一起合作，都是朝這共同目標，希望整座城市台北市愈來愈好。

黨團總召簡舒培表示，民進黨所有成員都是理性監督市政，目標是讓台北市更好，黨團成員提出的任何建議，都是秉持議員監督市府的角色，「良好的府會關係，是良好市政最先的開始」，希望蔣萬安與市府首長記得，議員的監督是要讓市府更好，不要有對抗、不要有兩手策略，這樣台北市才會好，才可以擺脫吊車尾，讓首都走在台灣頭。