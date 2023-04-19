大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

台北市長蔣萬安曾誓言大巨蛋將在年底完工並試營運，日前最新工程進度照片在網路上曝光，不過卻遭外界質疑螢幕太小、椅子顏色不對等問題，對此遠雄發布聲明，照片因拍攝問題，導致螢幕看起來很小，不過大巨蛋螢幕為全台棒球場最大，外野觀看沒有問題。

大巨蛋施工進度照片昨天在網路上曝光，外野人工草皮已陸續鋪上，不過外界看到照片後有人質疑，球場螢幕太小、椅子顏色不對，對此遠雄集團副總經理楊舜欽回應，大巨蛋所安裝的主螢幕，橫長30.72公尺、縱長17.28公尺，解析度為1920X1080，螢幕面積已是全台棒球場最大，至於左右外野兩側輔助螢幕，橫長達11公尺、縱長則為6公尺，可提供外野席球迷觀賞之用。

他澄清，網路上照片看起來比較小，是因為是用廣角拍攝照片，與實際尺寸比例有視覺上落差，才會造成球迷與網友產生誤解與疑慮，必須作出澄清。

另外針對座椅顏色，楊舜欽強調，大巨蛋完工取得使用執照後，會在試營運期間將安排測試賽，透過球員實際回饋、彙整棒球專業意見後，再來研擬其改善必要。