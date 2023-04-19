北市青年局估114年成立 議員指年輕人等到掉淚

台北市長蔣萬安規劃設置青年局，北市府研考會估民國114年完成，台北市議員郭昭巖認為時間過久讓年輕人等到掉淚。研考會今天指出，因需編列預算等程序但會盡快設置。

國民黨台北市議員郭昭巖質詢時問及北市府設青年局時程，她說，蔣萬安在競選市長時曾提出成立青年事務局政見，就是希望把更多年輕人留在台北成家立業。

郭昭巖指出，像新北市、高雄市皆已成立青年局，但台北市部分，因市府有許多局處推出相關青年政策，但可能涉及許多局處加上政策需彙整導致無主責單位，市府才規劃設置青年局，詢問目前設置狀況。

北市研究發展考核委員會主委俞振華表示，蔣萬安曾提過6月會成立青年局籌備小組，籌備小組將討論青年局組織架構等，且要經市府人事處通過才能提到議會審議相關預算，因涉及組織架構等內容，原則上會在民國114年成立。

郭昭巖聽聞後直言很驚訝並說，要114年才成立，時間太晚也就是要等蔣萬安上任2年才會完成設置青年局，時間拖太久「這會讓年輕人等到掉眼淚」。

北市府秘書長李泰興回應，市府要先通過青年局組織規則後才能編預算，依目前時程今年將完成組織規則工作，可能要等議會下會期才能送案。

俞振華會後受訪表示，青年局籌備小組包含台北市青年事務委員會內的8個局處及主計處、財政局等，由研考會主責，青年事務委員會像是陪伴型，成立概念是讓多名青年委員和3名專家以提案方式跟北市府局處合作，以公私協力產出政策。

他說，這樣過程不錯但執行力道較不足，因此北市府規劃成立青年局，未來將採一站式服務方式，且不用跨局處。

至於議員提到青年局成立時間太慢，俞振華表示，成立青年局當然會希望越快越好，但要釐清青年局涵蓋業務等內容，再由人事處提出組織編制，並經議會審議，會參考議員意見盡快推動設置青年局，但仍要有明確組織編制及預算規劃等內容，會持續與議會溝通。