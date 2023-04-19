快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽說，四方客運駕駛「集體請假」，質疑市府是否掌握？市長表示昨已掌握並協調。記者陳秋雲
台中市議員林祈烽說，四方客運駕駛「集體請假」，質疑市府是否掌握？市長表示昨已掌握並協調。記者陳秋雲

台中市議會今進行專案報告議程，市議員林祈烽針對四方電巴公司司機無預警集體請假一事，批評市府交通局事前未掌握情資，事後無應變處置作為，讓上班、上學通勤族面臨無車可搭。

市長盧秀燕說，市府都有掌握，中間就一直協助雙方希望趕快來協商，所以18日中午不到就恢復了，市府會持續拜託公車業者對司機薪資不能延誤，這非常重要。

林祈烽要求市府平時就應有對公車業者有預警及輔導機制，不能任由無預警的司機罷工事件發生，以維護市民權益。

林祈烽說，四方電巴客運業者疑營運資金調度出問題，導致司機到了4月中還沒領到3月份的薪水，該公司約80名駕駛員18日集體請假不發車，不少人一早等不到車，事後才知公司營運出狀況。

林祈烽要求市府勞工局等機關要介入調解雙方的勞資糾紛，不要讓事態擴大，嚴重影響市民權益。

林祈烽抨擊，司機開公車有全勤獎金，遲到不只扣薪，還會損失全勤獎金，市政府還給業者補助，市府事前有沒有掌握司機要罷工的情資？

林祈烽說，他3天前得到概略消息，交通局也應早有情資，為何演至駕駛員「集體請假」？市府當初都有和業者簽訂契約，現在發生罷工事件，記點、扣補助款對市民搭不到公車沒有任何的幫助，唯一有損失的，就是市民搭車的權益。

市長盧秀燕回應，台鐵是國營事業都會罷工，民間公司有勞資爭議，市府均掌握，中間就一直協助雙方協商，「所以18日中午不到就恢復了」市府會持續拜託公車業者對司機薪資不能延誤，這非常重要。

林祈烽說市長既然早就知道司機可能罷工，為什麼昨天仍發生罷工？盧秀燕表示「台鐵一個月前就說罷工，還不是罷工？」主要是解決問題。

交通局副局長江俊良說，18日一早就處理此事，勞工局長張大春表示，勞工局會去了解，依勞基法規定，雇主如沒有按時發薪，勞工局會給予處罰，罰款額度是2萬到100萬元之間。

罷工 公車 勞工局

延伸閱讀

盧秀燕、陳淑華議會交鋒「互請明示」誰對經貿用地有興趣

深夜飆車無法度？ 盧秀燕：啟動「靜城專案」加強取締

會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

再傳「師對生」霸凌！小六女生留痛苦自白 盧秀燕震怒

相關新聞

兒童節後生才快樂？北市生育獎勵不回溯 綠：已有家長抱怨

台北市長蔣萬安今赴民進黨議會黨團說明重大法案與議案推動，民政局長陳永德報告追加4億多生育獎勵預算時，因獎勵提高至4萬須是...

大陸小組召集人是柯文哲？秦慧珠怒批蔣市府麻痺、擺爛

台北市長蔣萬安已上任近4個月，台北市議員秦慧珠今表示，府內大陸小組召集人仍是前市長柯文哲，副召集人則是前副市長蔡炳坤，整...

大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

台北市長蔣萬安曾誓言大巨蛋將在年底完工並試營運，日前最新工程進度照片在網路上曝光，不過卻遭外界質疑螢幕太小、椅子顏色不對...

四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

台中市議會今進行專案報告議程，市議員林祈烽針對四方電巴公司司機無預警集體請假一事，批評市府交通局事前未掌握情資，事後無應...

2023新北閱讀節「設計．新日常」 用閱讀感受新進化

當閱讀與設計相遇，我們的生活將產生化學變化，激盪出對日常的新想像、新風貌。隨著新北市美術館園區開放，2023年新北閱讀節...

台中四方電巴駕駛「集體請假」 勞工局：會主動了解

台中有電動公車業者「四方電巴」傳出延緩發薪，導致公車駕駛「集體請假」，但昨天在交通局提前預撥虧損補貼款後，昨下午已陸續召...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦