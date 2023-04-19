四方電巴集體請假沒車搭 市府沒掌握？盧秀燕：昨已協調

台中市議會今進行專案報告議程，市議員林祈烽針對四方電巴公司司機無預警集體請假一事，批評市府交通局事前未掌握情資，事後無應變處置作為，讓上班、上學通勤族面臨無車可搭。

市長盧秀燕說，市府都有掌握，中間就一直協助雙方希望趕快來協商，所以18日中午不到就恢復了，市府會持續拜託公車業者對司機薪資不能延誤，這非常重要。

林祈烽要求市府平時就應有對公車業者有預警及輔導機制，不能任由無預警的司機罷工事件發生，以維護市民權益。

林祈烽說，四方電巴客運業者疑營運資金調度出問題，導致司機到了4月中還沒領到3月份的薪水，該公司約80名駕駛員18日集體請假不發車，不少人一早等不到車，事後才知公司營運出狀況。

林祈烽要求市府勞工局等機關要介入調解雙方的勞資糾紛，不要讓事態擴大，嚴重影響市民權益。

林祈烽抨擊，司機開公車有全勤獎金，遲到不只扣薪，還會損失全勤獎金，市政府還給業者補助，市府事前有沒有掌握司機要罷工的情資？

林祈烽說，他3天前得到概略消息，交通局也應早有情資，為何演至駕駛員「集體請假」？市府當初都有和業者簽訂契約，現在發生罷工事件，記點、扣補助款對市民搭不到公車沒有任何的幫助，唯一有損失的，就是市民搭車的權益。

市長盧秀燕回應，台鐵是國營事業都會罷工，民間公司有勞資爭議，市府均掌握，中間就一直協助雙方協商，「所以18日中午不到就恢復了」市府會持續拜託公車業者對司機薪資不能延誤，這非常重要。

林祈烽說市長既然早就知道司機可能罷工，為什麼昨天仍發生罷工？盧秀燕表示「台鐵一個月前就說罷工，還不是罷工？」主要是解決問題。

交通局副局長江俊良說，18日一早就處理此事，勞工局長張大春表示，勞工局會去了解，依勞基法規定，雇主如沒有按時發薪，勞工局會給予處罰，罰款額度是2萬到100萬元之間。