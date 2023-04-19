大陸小組召集人是柯文哲？秦慧珠怒批蔣市府麻痺、擺爛

台北市長蔣萬安已上任近4個月，台北市議員秦慧珠今表示，府內大陸小組召集人仍是前市長柯文哲，副召集人則是前副市長蔡炳坤，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟完全未組成，她質疑，北市的大陸小組，目前處於「不存在」的狀態，整個組織已被蔣市府「廢除」了。

北市府表示，大陸小組的相關人事目前正在聘任當中，應該近期就會進行定案，由於大陸小組涉及外聘委員，因此相關名單一定會對外公布，召開會議後，相關會議紀錄也會上網公開。

秦慧珠表示，蔣萬安多次對外表示由副市長林奕華負責雙城論壇相關連繫工作，並由市府大陸小組進行幕僚單位，但她調閱資料，北市府大陸小組召集人竟仍是柯文哲、副市長仍是蔡炳坤。

秦慧珠表示，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟完全未組成，台北市大陸小組目前處於「不存在」的狀態。秦慧珠質疑，市府大陸小組設置要點未廢除，但整個組織已被蔣市府「廢除」了，這樣的市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了。

秦慧珠表示，不只蔣市長應負責，督導秘書處的副市長林奕華、秘書長兼祕書處長李泰興，更是難辭其咎，怎可怠忽職守到如此離譜的地步？秦慧珠指出，近日針對中國大陸贈送熊貓，以及貓熊圓仔的生育繁殖問題，都需要大陸小組協助進行兩岸政策討論，但小組本身都不存在了，市長等府內高層渾然不知，真是讓人覺得市府擺爛又一樁。