台中四方電巴駕駛「集體請假」 勞工局：會主動了解

台中有電動公車業者「四方電巴」傳出延緩發薪，導致公車駕駛「集體請假」，但昨天在交通局提前預撥虧損補貼款後，昨下午已陸續召回駕駛，今恢復正常營運。交通局公共運輸及捷運工程處副處長陳文政說，必要時還會啟動第二次的虧損補貼款提前預撥，以維持正常運輸。

勞工局長張大春上午說，尚未接到勞工提出勞資糾紛調解，對於公司疑有拖欠薪資情形，會主動前往了解，必要時可依勞基法，針對工資未按時發給勞工，處以兩萬至1百萬元罰鍰。

據了解，四方電巴17日和18日兩天營運不正常，東海大學內，有學生頂著太陽卻等不到公車。交通局說，公司營運受疫情影響，日前有加班費未發，才導致有駕駛集體請休，但交通局會予協助正常營運，除了已將原訂6月才發的虧損補貼款提前至現在發，下一次原在12月發的，也不排除提前。