日偏食20日登場 北市天文館推薦4觀賞方式

罕見的複合日食天象明天中午登場，台灣將可見到日偏食景象。北市天文館表示，直視太陽有失明風險，可以用日食眼鏡、針孔成像、投影法或加裝太陽濾鏡4種方式來觀賞。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，全台可見的日偏食天象明天中午登場，以台北為例，月球影子會從中午12時34分開始遮住太陽（初虧），到了下午1時10分遮蔽最多（食甚），最後在下午1時46分離開太陽（復圓），日面被遮蔽的最大面積約3.15%，越往南遮蔽面積越大。

天文館指出，這會是台灣在2030年6月前最後一場日食大秀，且太陽全程位在高於60度仰角的位置，值得且容易觀察，但為了避免失明的危險，請民眾一定要用合格的減光裝置來觀賞日食，絕對不可以直接以肉眼直視太陽。

天文館說明，常見的觀賞方式包含針孔成像、日食眼鏡、投影法及加裝太陽濾鏡的望遠鏡，而坊間流傳的「已曝光底片」、「電焊鏡片」、「3.5磁碟片」等，雖然可以降低太陽光強度，但無法確認安全性，不建議用來觀看日食。

除了自行觀賞，天文館表示，明天中午12時到下午2時將開放館內第2觀測室及4樓平台，讓民眾在專人陪同下透過專業望遠鏡直擊日偏食奇觀，不過若下雨或天候不佳將取消活動。

天文館同時會透過Youtube頻道直播日偏食過程並講解，民眾可透過直播清晰看見太陽表面細節、活躍的太陽黑子，天文館也會與國外頻道合作，將埃克斯茅斯半島、東帝汶東部和西巴布亞部分地區的日全食影像帶回台灣。

天文館說明，複合日食指的是不同地區可以分別看到日全食、偏食及環食，在21世紀共224次日食中只會有7次，屬於罕見天象。