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2025才成立青年局遭疑「年輕人會等到掉淚」 北市府：盡量加速

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安選前喊出要創青年事務局，預計2025年才會成立，遭議員質疑等太久，「年輕人會等到掉眼淚」。本報資料照片
台北市長蔣萬安選前喊出要創青年事務局，預計2025年才會成立，遭議員質疑等太久，「年輕人會等到掉眼淚」。本報資料照片

台北市長蔣萬安選前喊出要創青年事務局，迄今未兌現挨批，市府6月就會成立青年局籌備工作小組。相較新北去年、高雄4年前，首善之都北市預計2025年才會成立青年局，不禁遭議員質疑等太久，畢竟蔣萬安去年當選，明年還能接受，直呼等到2025年有點久，「年輕人會等到掉眼淚」，市府回應希望盡量加速，會加把勁。

國民黨議員郭昭巖質詢指出，北市7年來流失人口近20萬人，大部分都是年輕人，蔣萬安選前曾允諾成立青年局，讓更多優秀年輕人喜歡在台北成家立業發展，反觀新北去年1月成立青年局，高雄更早是2019年10月，北市到底什麼時候要成立？

郭昭巖發現，青年相關業務涉及多個局處，當沒有主責單位時，就沒有原來成效，強調一個專責局處是非常重要的。

研考會主委俞振華回應說，成立青年局是蔣萬安的重要政見，6月會開始成立青年局籌備小組，去研討青年局的架構，經人事處提出編制至議會、編列預算，直言年底是不太可能，原則上是2025年。

「真的是蠻晚的」，郭昭巖認為蔣萬安去年當選，等到2025年是有點久，年輕人會等到掉眼淚，希望市府能夠加把勁，不要等到2025年才去留年輕人。北市各局處已有相關業務，現在是去做整合，離年底還有8個月，如果今年能夠送議會，下半年有可能？

秘書長李泰興表示，成立一個組織須先通過組織規程才能編預算，照目前時程，希望能在今年完成組織規程立法，送議會最快下會期或下下會期才會通過。俞振華說，希望盡量加速，會加把勁。

俞振華說明，青年事務委員會像是陪伴型，北市府內成員加上10名青年委員、3名專家，由青年提案跟北市府局處合作，透過公私協力產出政策，此過程不錯但執行力道較不足，因此規劃成立青年局。

俞振華說，青年局籌備小組的基本成員，是青年事務委員會8各局處和主計處、財政局、人事處等幕僚機關，研考會主責成立，編制還未定案，尚在廣泛納入意見，往後青年各項事務將採一站式服務，會由青年局主責。

2025年是否太晚？俞振華表示，這要配合議會期程，市府希望愈快愈好，過程要先確定青年局涵蓋業務，再請人事處提出編制經議會審議，但議會每年2個會期，明年也只能提後年預算，強調2025年一定要落實，會參考議員建議，一旦有明確編制等內容及預算規畫，會積極跟議會協調。

青年 蔣萬安

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