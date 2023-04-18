靠近台北市 汐止金龍公園youbike站供不應求

台北市的youbike全面換成2.0，造成離台北市很近的汐止區金龍里的youbike早就出現不夠用的情況，雖然，前陣子新北市政府就將一半的youbike換成了2.0，但是早上八點就被租借一空，所以，地方希望能夠再增加。

新北市議員廖先翔表示，汐止大社后地區像是康寧街、明峰街、福德一、二路、中興路，因為到台北市東湖都是走平面道路就過去了，不像新北市其他區像是板橋、中和要到台北市要跨很大的橋樑，所以，這裡使用youbike2.0通勤的需求會比其他區多，現在台北市已經全面換成2.0了，所以，要騎到台北市的民眾也只能使用2.0，所以，針對汐止大社后地區，像是金龍公園已經在上個月完成更多2.0的汰換，希望讓民眾在租借2.0的時候，不會因為車輛不夠沒辦法使用。

金龍里長陳美麗指出，現在youbike改成2.0，讓民眾騎去台北市更方便，不過，金龍公園附近都是社區大樓，居住人口不少，早上不少學生或是上班族騎youbike到台北市東湖去上學或是搭捷運，儘管前陣子就將這裡一半的youbike換成了2.0，但還是不夠用，每天幾乎早上八點前，這裡的youbike2.0就會被借光，剩下一排都是舊的youbike，而騎舊的youbike到台北市又沒辦法還車，所以，還是希望可以再增加，並且也已經向廠商建議是不是youbike留個幾柱，剩下的都換2.0。