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淡水女路3.0課程開跑 創造女力人生新舞台

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉辦淡水女路3.0課程開學典禮，讓女性學員們自我成長，順利的二度就業。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦淡水女路3.0課程開學典禮，讓女性學員們自我成長，順利的二度就業。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府為推動「淡水女路」，在淡水區公所舉辦淡水女路3.0課程開學典禮，20位學員中有3位來自東南亞的新住民，期盼在這次培訓中，能夠在性平知識的宣導、還有自我成長，最重要的是讓女性學員們順利的二度就業。

淡水區長巫宗仁表示，淡水女路計劃從當初1.0為女性培訓種下的種子漸漸發芽，到了2.0雖然在疫情延燒當下，培訓從不中斷讓女力綻放，今年來到3.0 課程將從淡水女性故事中，探討性別問題意識，融入淡水女路方案，自我覺察看見框架外的世界，開創女性的第二人生新的舞台，逐步擴大女力微光社會影響力。

課程中除了性平之外，還有媒體行銷，淡水歷史的知識，藉由馬偕與夫人張聰明在淡水的故事，呈現在女路學員面前，這次在開學典禮女路夥伴與新學員相見歡，成員也感謝新北市社會局創新型補助計畫支持，新北市淡水區長巫宗仁，更參與鼓勵學員努力學習，從3.0淡水女路展現女力經濟，讓女性有更多自信走進職場，未來能多介紹淡水女路，成為新北性平標竿。

淡水

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