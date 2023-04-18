臺北市首創「STEAM親子假日營隊」 鼓勵親子共享STEAM樂趣

臺北市政府教育局（以下簡稱本局）為培養學生科技教育專業素養並激發新興科技學習動機，自112年5月起將辦理「112年度假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程，特於112年4月18日（星期二）上午11時假臺北市大同區日新國民小學旺台樓2樓舉辦「臺北市112年度STEAM親子假日營隊發表會」，由湯志民局長宣佈「112年度假日STEAM親子營隊」正式起跑，於112年6月前將優先提供15梯次課程、279組親子名額，讓本市親子一同感受科技教育魅力！本次活動也特別感謝智高實業股份有限公司、威盛電子股份有限公司、XRSPACE未來市股份有限公司等合作廠商共襄盛舉，一同提供最優質的課程和教材給每位臺北市民。

教育局湯志民局長表示，教育局鼓勵學校從「以學習者為中心」、「課程情境導向」、「重視科技素養」三項精神規劃各項STEAM教育活動，因此本次活動規劃「玩具醫生」、「魯班鎖」等課程，以玩具醫生為例，不小心弄壞心愛的玩具是大多數人童年的共同生活情境，也是讓許多家長頭痛的問題，這個課程就是在教導學生利用工具自己動手修復玩具，孩子學會動腦動手解決問題，也養成愛物惜物的好習慣，值得親子共同參與成為家長與孩子的寶貴回憶。另外還有「機器人操作及應用」、「SDGs海洋保育及運算思維課程」、「AR/MR新科技體驗」和「電路結構及馬達組裝」等豐富課程！

活動當日恰逢東新國小6年級學生至日新科技中心體驗「抖抖機械獸」課程，教育局亦邀請大同區里長與4學層家長聯合會代表共同參與體驗，希望透過里長與家長的力量，讓更多家長與學生知道臺北市這項假日STEAM親子營隊的資訊，同時也會透過親師生平臺-酷課APP向臺北市親師生進行推播。

本次活動優先公告112年5月6日至6月18日期間課程，除了母親節與端午連假當週暫停辦理，其餘時間周末均提供相關課程，歡迎有興趣的家長可於臺北市科技教育網（https://techpro.tp.edu.tw/）查詢及報名，各項課程於開始兩週前開放報名，倘報名人數超過課程名額，採電腦抽籤排定錄取名單，並於活動前1週公告錄取名單（詳見課程表），教育局將依據5、6月課程報名狀況評估規劃暑期及下學期的STEAM課程。

112年5月起將辦理「假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程。