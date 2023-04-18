快訊

「啥米死人骨頭攏有」挨批藐視國會 薛瑞元再酸：某些天龍人聽不懂台語

林心如豪宅成交價創新高 專家曝可望帶來一好處

法院判無罪！涉助愛奇藝在台營運 范立達：做自己業務生意

臺北市首創「STEAM親子假日營隊」 鼓勵親子共享STEAM樂趣

聯合新聞網／ 台北訊
教育局湯志民局長與東新國小6年級學生一同體驗新科技中心「抖抖機械獸」課程。
教育局湯志民局長與東新國小6年級學生一同體驗新科技中心「抖抖機械獸」課程。

北市政府教育局（以下簡稱本局）為培養學生科技教育專業素養並激發新興科技學習動機，自112年5月起將辦理「112年度假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程，特於112年4月18日（星期二）上午11時假臺北市大同區日新國民小學旺台樓2樓舉辦「臺北市112年度STEAM親子假日營隊發表會」，由湯志民局長宣佈「112年度假日STEAM親子營隊」正式起跑，於112年6月前將優先提供15梯次課程、279組親子名額，讓本市親子一同感受科技教育魅力！本次活動也特別感謝智高實業股份有限公司、威盛電子股份有限公司、XRSPACE未來市股份有限公司等合作廠商共襄盛舉，一同提供最優質的課程和教材給每位臺北市民。

教育局湯志民局長表示，教育局鼓勵學校從「以學習者為中心」、「課程情境導向」、「重視科技素養」三項精神規劃各項STEAM教育活動，因此本次活動規劃「玩具醫生」、「魯班鎖」等課程，以玩具醫生為例，不小心弄壞心愛的玩具是大多數人童年的共同生活情境，也是讓許多家長頭痛的問題，這個課程就是在教導學生利用工具自己動手修復玩具，孩子學會動腦動手解決問題，也養成愛物惜物的好習慣，值得親子共同參與成為家長與孩子的寶貴回憶。另外還有「機器人操作及應用」、「SDGs海洋保育及運算思維課程」、「AR/MR新科技體驗」和「電路結構及馬達組裝」等豐富課程！

活動當日恰逢東新國小6年級學生至日新科技中心體驗「抖抖機械獸」課程，教育局亦邀請大同區里長與4學層家長聯合會代表共同參與體驗，希望透過里長與家長的力量，讓更多家長與學生知道臺北市這項假日STEAM親子營隊的資訊，同時也會透過親師生平臺-酷課APP向臺北市親師生進行推播。

本次活動優先公告112年5月6日至6月18日期間課程，除了母親節與端午連假當週暫停辦理，其餘時間周末均提供相關課程，歡迎有興趣的家長可於臺北市科技教育網（https://techpro.tp.edu.tw/）查詢及報名，各項課程於開始兩週前開放報名，倘報名人數超過課程名額，採電腦抽籤排定錄取名單，並於活動前1週公告錄取名單（詳見課程表），教育局將依據5、6月課程報名狀況評估規劃暑期及下學期的STEAM課程。

112年5月起將辦理「假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程。
112年5月起將辦理「假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程。

臺北市STEAM親子營隊的資訊，同時也會透過親師生平臺-酷課APP向臺北市親師生進行推播。
臺北市STEAM親子營隊的資訊，同時也會透過親師生平臺-酷課APP向臺北市親師生進行推播。

親子 北市 教育局 湯志民

相關新聞

北市救少子衝出生率 俞振華：盡力超越桃園

台北市少子、脫北潮嚴重，台北市研考會主委俞振華、民政局長陳永德、社會局長姚淑文等人今天在議會民政部門質詢被問到為何年輕人...

在野黨稱「限溫令」是缺電 綠議員：北市標準比中央嚴格

為推動淨零轉型，經濟部試辦冷氣適溫運動，遭在野黨稱是因應「限電、缺電」，北市議員何孟樺今表示，早在郝市府時期就祭出的「室...

2400萬改建貢寮火車站電梯落成啟用 長者及身障者受惠

台鐵貢寮火車站乘車旅客進出月台主並沒有電梯，對於高齡及身心障礙旅客十分不便，在地方多年建議爭取下，台鐵局花費2400萬元...

新莊塭仔圳淹水有解 區域內首座滯洪池年底將完工

新北市新莊塭仔圳第二區「廣庭三」用地的地下滯洪池，預計今年底完工。新北市長侯友宜今天視察工程進度，新北市地政局表示，未來...

新北珠蔥正對時 農會推出春遊展售會「吃喝玩樂」

新北珠蔥正值盛產期，農業局與農會推出小旅行、展售會供民眾挑選。新北市副市長劉和然今宣告，今年以「蔥心初發‧春遊東北角」為...

沒錢鋪路學童陷行人地獄？新北教育局：233校通學巷已完成

新北市議會民進黨團今開記者會，批新北市長侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。新北教育局則說，2021年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦