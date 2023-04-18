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淡水早午餐黑啤菠蘿堡夯 起司濃料足大學生最愛

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區北新路一間早餐店的菠蘿堡漢堡公及黑啤漢堡，起司濃料足，更成為學生族最愛點的早午餐美食。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北新路一間早餐店的菠蘿堡漢堡公及黑啤漢堡，起司濃料足，更成為學生族最愛點的早午餐美食。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區北新路182巷21弄，是淡江大學學生最常聚集的商店街道，也是大學早餐店的一級戰場，不過當中這一間早餐店，不僅是走現在正夯的早午餐，裡頭的菠蘿堡漢堡公及黑啤漢堡更成為學生族最愛點的早午餐美食。

早安早鳥負責人Ryan說，他們的菠蘿堡可是採用淡水相當知名的菠蘿麵包店當天出爐熱騰騰的菠蘿麵包，另外黑啤堡用純黑麥做成的麵包，散發出黑啤酒香氣，加上用料濃郁的起司還有花生醬、牛肉以及培根，豐富的層次滿足這裡大學生的味蕾。

其實這一間早午餐店相當特別，老闆說這附近有許多大學生，所以在份量上都會給的相當足夠，當然cp值也就非常高，就是希望提供一個放鬆，悠閒的方式來吃早午餐，另外週末假日也會有許多的家庭來享用。

業者在飲品上也花了許多的心思，針對現在年輕人特調許多不同水果口味的茶飲，另外現代人講求健康飲食，更推出許多沙拉餐點，讓顧客吃得健康也吃得滿足。

現在吃早午餐不只是可以連接上網，業者老闆說，透過裝設紅樹林有線電視的店家監視器方案，結合網路，讓他隨時可以看店裡的狀況。業者說，運用網路配合監視器，用手機就可以即時看到店內的來客數量，或者是否力人支援，而且在與客人找錢時也可以避免不必要的紛爭，相當方便。

早餐店 淡水

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