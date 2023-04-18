金山環金路口常遭取締 立委、市議員會勘要改善

金山區的環金路376巷口，民眾頻頻遭到取締，原來是因為從297巷出來的機車騎士常常直接橫切環金路到對向車道，然後逆向一小段再騎進376巷，遭到警察開單，因此立委賴品妤與市議員張錦豪會勘，商討是否有改善交通動線的可能。

當地居民指出，橫切過環金路的這條路，以前沒有路名是條保甲路，道路過往是直線連通的，這條保甲路的存在甚至比環金路還久，開闢環金路後，卻因為道路設計，讓兩個路口不能直接貫通而行，但大家常此以往都習慣這樣走，卻頻繁被開單，因此希望立委與議員能夠協助將道路進行改善，讓民眾少收些罰單。

立法委員賴品妤說，會勘初步的共識是這樣的交通動線的確讓地方居民產生困擾，在會勘中市府交通局雖然有提出相關的改善辦法，只是也希望改善的辦法可以更符合民眾的需求，因此也要求公路總局要將交通局的建議帶回討論，並透過公路總局內部同仁再商討交流提出兩到三個方案，待下次會勘要讓民眾來選擇。

市議員張錦豪表示，這條保甲路有些長輩從小走到大，甚至有些長輩已經走了70多年，希望能夠進行改善，減少民怨，因此在會勘中邀集公路總局以及新北市交通局等相關單位前來提供意見，要求相關單位要提出可行的方法，不論是分隔島開口改變位置還是設立號誌，要提出多元的方案讓地方民眾來選擇，藉以改善違規頻傳的狀況再度發生。