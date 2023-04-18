在野黨稱「限溫令」是缺電 綠議員：北市標準比中央嚴格

為推動淨零轉型，經濟部試辦冷氣適溫運動，遭在野黨稱是因應「限電、缺電」，北市議員何孟樺今表示，早在郝市府時期就祭出的「室內冷氣均溫稽查檢測方式」比中央更嚴格，批評國民黨只有顏色沒有是非，把人民當猴子耍。

對此，北市府發言人殷瑋表示，台北市政府立場向來一致，堅持節能減碳、堅持室內溫度規定，也不像中央政府一樣還主管電業政策的推動，因此不會引起「限溫形同限電」的疑慮，也並非近期輿情爭議的焦點。

經濟部日前推「冷氣適溫運動2623」，率先示範營業場域「會議冷氣適溫26℃±1」、「用餐冷氣適溫23℃±1」，藉此達到場域舒適、節電目的。國民黨立委曾銘宗說，政府是假「限溫令」之名，行「限電令」之實；民眾黨立委邱臣遠說，限溫令到底是因為擔心跳電未雨綢繆，還是真正落實節能減碳？沒人說得清楚。

對此，何孟樺今在Facebook發文表示，國民黨瘋狂抹黑中央冷氣適溫政策，但其實早在國民黨郝龍斌時期的台北市府，就祭出過比中央檢測更嚴格的適溫規範了。國民黨當時沒問題，現在問題一堆扯東扯西，根本就是眼中只有顏色、沒有是非，把投票給你們的人民當猴子耍，悲哀。

何孟樺說，台北市在2010年郝龍斌擔任市長期間，就率全國之先訂定「臺北市工商業節能減碳輔導管理自治條例」規定工商業冷氣溫度應限制在26度以下，並容許0.5度寬限值。北市跟中央一樣有設定用餐時間寬限，只是中央這次明確定義出寬限值為22度以上並試辦，目前不會開罰；根據北市「室內冷氣均溫稽查檢測方式」皆比中央更嚴格，一樣有勸導後未改善的罰則。

何孟樺指出，郝龍斌當時祭出這種規範，國民黨完全沒有問題，結果現在中央只是明訂出用餐時段寬限值，國民黨就一直牽拖缺電，「難道郝龍斌當初訂定北市適溫規範、馬英九訂定中央適溫規範，都是因為當時國民黨執政無能、油電雙漲嗎？」