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2400萬改建貢寮火車站電梯落成啟用 長者及身障者受惠
台鐵貢寮火車站乘車旅客進出月台主並沒有電梯，對於高齡及身心障礙旅客十分不便，在地方多年建議爭取下，台鐵局花費2400萬元設置2部電梯及無障礙相關設施改善，今天落成啟用。
新北市貢寮區貢寮車站車站等級屬於甲種簡易站，乘車旅客進出月台主要依靠橫跨月台的天橋，目前對於高齡及身心障礙旅客雖有提供月台簡易升降梯可使用，但因需橫跨軌道，在使用便利性及安全維護上較不友善。
為因應高齡化社會及建立友善旅運服務環境，台鐵局逐步針對各車站旅運動線及設施進行檢討，積極執行無障礙設施改善，並經立委賴品妤協助爭取，納入「鐵路行車安全改善計畫」，編列2400餘萬經費，辦理貢寮站無障礙及相關設施改善工程。
貢寮車站共興建2部電梯及進行原有天橋整建，除了更方便旅客進出月台乘車外，也將原有天橋進行扶手欄杆、地面走道整建更新，並增加照明及監視設備，使站體煥然一新。
台鐵局長杜微、立委賴品妤等今天揭幕啟用電梯。台鐵局表示，不僅可改善當地老年人及身心障礙者搭乘問題，更有助於提升旅客乘車便利性及營運安全，創造優質友善舒適的乘候車環境，並配合新北市政府相關計畫，整合附近觀光景點，形成完善的交通樞紐。
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