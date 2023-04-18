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新莊塭仔圳淹水有解 區域內首座滯洪池年底將完工
新北市新莊塭仔圳第二區「廣庭三」用地的地下滯洪池，預計今年底完工。新北市長侯友宜今天視察工程進度，新北市地政局表示，未來將是塭仔圳重劃區裡15座滯洪池中首座完工的滯洪池，有超過2座奧運標準泳池的滯洪量，也是完善該區治水防洪設施具的里程碑，完工後將設停車場解決民眾需求。
侯友宜指出，近年來全球氣候急速變遷，極端降雨事件頻繁，再加上都市持續擴展，不透水面積不斷增加，造成都市既有防洪設施無法承納極端降雨的逕流量，而目前治水防洪的最新趨勢，是將土地開發區內的逕流量先儲蓄於開發基地內，待暴雨過後再把儲蓄的水量引入排洪管道排除，以防範並緩解該區積淹水問題。
侯友宜表示，為了因應此課題，塭仔圳重劃工程依照區域地勢高低特性，量身設計「出流管制計畫」，其中第二區內規劃設置4處滯洪池，本次廣停三地下滯洪池，採用離槽式地下室滯洪池設計，當降雨量超過雨水下水道的出流管制量時，會將水溢流至滯洪池中，待暴雨過後再開啟出水口閘門，把水排入原有下水道系統至各出口抽水站，清空滯洪池備用，以暫時滯洪的方式，降低防洪設施的負擔，並避免造成開發區外積淹水。
新北市地政局長汪禮國補充，考量廣停三用地緊鄰既有工業區及未來的產專區旁，民眾有急切的停車需求，因此將廣停三滯洪池列為優先施作工程，目前正積極推進工程進度，預計今年底前完工。
汪禮國指出，通過驗收後，滯洪池上方將提供64個汽車停車位及70個機車停車位，預計明年第一季開放使用，讓民眾盡早享受土地整體開發的效益。
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