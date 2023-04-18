新北珠蔥正對時 農會推出春遊展售會「吃喝玩樂」

新北珠蔥正值盛產期，農業局與農會推出小旅行、展售會供民眾挑選。新北市副市長劉和然今宣告，今年以「蔥心初發‧春遊東北角」為主題，用吃喝玩樂的方式帶大家探索新北珠蔥。

新北珠蔥產季到來，春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感。劉和然今說，新北以珠蔥美食為出發點，帶領民眾走進珠蔥原產地，結合農事體驗、生態觀光的永續旅遊，串聯在地經濟，並營造安居樂業的友善共好生活空間。

平溪農會理事長胡正吉說，正值珠蔥盛產期，農會推出「蔥心初發」小旅行，民眾到平溪體驗捲起衣袖下田摘採翠綠珠蔥，手包珠蔥水餃，還能體驗搖蜜、搭乘煤礦小火車，品嚐在地珠蔥美味饗宴，目前開出4梯次每梯次40人。此外，農會4月22日還會辦展售會，現場有農產品市集、DIY專區供民眾選購及體驗。

此外，珠蔥不只可以用清炒，台北凱達大飯店行政主廚戴于益推出用喝的珠蔥料理，使用珠蔥、寶寶菠菜、香蕉、蘋果等，加上燕麥奶製成「珠蔥綠拿鐵」，並搭配推出「蔥明家宴」五星廚藝教室，由主廚傳授將珠蔥製成醬料或珠蔥乾等，活動時間為4月20日至25日，每場開放20位。