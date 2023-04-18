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新莊四維公托中心今啟用 侯友宜：持續找閒置空間設立

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影

位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕，也是新北第121家公托中心。新北市社會局表示，目前招商中的有淡水淡海國小公托，也將在土城大安社宅、蘆洲湧蓮寺捐贈的新建大樓內設立，同時盤點鶯歌區內可用的學校餘裕空間中，預計至少可再增加4家。

新北市長侯友宜今天出席啟用典禮，侯友宜會後在國際全齡照護暨托育協會理事長邱金蓮的引導下，逐層參觀中心內部設備，並和媽媽們一起抱幼兒做伸展操，侯友宜笑說：「這可以增加媽媽的臂力」。

侯友宜致詞時指出，公托4年倍增的目標雖已達成，但仍會持續增設；新北市的公托「一都抵五都」，家外托育率42%，已超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準36％，這都要感謝私公協力、許多幼教團體、協會共同的支持和努力，對解決少子化盡分心力。

侯友宜說，新北市的公托數量為全國最多，但每間公托開幕後，因有10分之1的弱勢優先，很快就額滿，有些家長還是希望再多設立，會持續利用閒置空間、新開發的社宅，或民間的公益回饋空間，持續設立托育、托老和身障服務中心。

侯友宜表示，這幾年台灣面臨「生不如死」的議題，生育率趕不上死亡率，因此政府有責任提供一個安全、舒適、平價、優質的托育環境，以鼓勵年輕父母多生產報國，而他也很期待早日抱孫子。

社會局副局長吳淑芳表示，新北市含121處公托中心，共有349處托嬰中心，加上居家托育人員有6845人，整體家外托育率高達42%，超過全國平均值。新莊四維公托預計收托40名0到2歲嬰幼兒，即日起開放網路報名至5月9日下午5點止，5月12日上午10點辦理抽籤，下午2點公告。

位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與公托中心媽媽們一起抱幼兒做伸展操，侯友宜笑說：「這可以增加媽媽的臂力」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與公托中心媽媽們一起抱幼兒做伸展操，侯友宜笑說：「這可以增加媽媽的臂力」。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的四維公共托育中心今天開幕。記者江婉儀／攝影

托育 侯友宜

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