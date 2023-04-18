沒錢鋪路學童陷行人地獄？新北教育局：233校通學巷已完成

新北市議會民進黨團今開記者會，批新北市長侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。新北教育局則說，2021年已完成全市小學211校通學巷，今年起改善全市國高中，截至3月第已完成22校，共233校，預計2025年將完成全市120校。

新北市議會民進黨團指出，新北各區學校周邊人行步道像地獄，並質疑侯友宜明日將出訪新加坡，但新北人行道如此不友善，「我們要協尋侯友宜市長，不要只想著總統的春秋大夢。」

新北教育局說，2019年起推動通學巷弄改善計畫，至2021年已完成全市小學211校，包含791條綠底行穿線、68件速限標誌、22條標線型人行道、139件通學巷管制標誌，提供學童安全通學環境。今年起改善全市國高中通學環境，截止3月底，已會勘完成39校、完成22校，預計2025年將完成全市120校。

此外，2019年也開始改善通學廊道，截至今年3月已完成58所學校、預計2026年底將完成80校。而針對妨礙通行的電箱、電信箱體，從2020年開始逐步移設、整併，現已完成550處，2026年底將完成1000處。

教育局說，市府也爭取中央資源，現已有48校爭取其他專案經費計，並預計4月底前再提報7校，認為外界所言，完全抹煞市府為市政的付出。