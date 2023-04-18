快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

沒錢鋪路學童陷行人地獄？新北教育局：233校通學巷已完成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供
新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供

新北市議會民進黨團今開記者會，批新北市長侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。新北教育局則說，2021年已完成全市小學211校通學巷，今年起改善全市國高中，截至3月第已完成22校，共233校，預計2025年將完成全市120校。

新北市議會民進黨團指出，新北各區學校周邊人行步道像地獄，並質疑侯友宜明日將出訪新加坡，但新北人行道如此不友善，「我們要協尋侯友宜市長，不要只想著總統的春秋大夢。」

新北教育局說，2019年起推動通學巷弄改善計畫，至2021年已完成全市小學211校，包含791條綠底行穿線、68件速限標誌、22條標線型人行道、139件通學巷管制標誌，提供學童安全通學環境。今年起改善全市國高中通學環境，截止3月底，已會勘完成39校、完成22校，預計2025年將完成全市120校。

此外，2019年也開始改善通學廊道，截至今年3月已完成58所學校、預計2026年底將完成80校。而針對妨礙通行的電箱、電信箱體，從2020年開始逐步移設、整併，現已完成550處，2026年底將完成1000處。

教育局說，市府也爭取中央資源，現已有48校爭取其他專案經費計，並預計4月底前再提報7校，認為外界所言，完全抹煞市府為市政的付出。

新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供
新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供

人行道 教育局 行人地獄

延伸閱讀

批侯友宜有錢喬黨務沒錢鋪道路 綠議員：協尋市長

民進黨再批侯友宜違法搓湯圓 質疑去新加坡避風頭

民調與郭台銘僅差0.7% 侯友宜：團結才能守護台灣

影／出訪疑避「搓湯圓」風波 侯友宜：早就定案、不畏抹黑

相關新聞

沒錢鋪路學童陷行人地獄？新北教育局：233校通學巷已完成

新北市議會民進黨團今開記者會，批新北市長侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。新北教育局則說，2021年...

汛期將至！北市衛工處增設21處防洪閘門閘板防淹水

台北市每年夏、秋季受颱風影響，雨量相當豐沛，北市衛工處評估24小時延時200年降雨狀況的淹水潛勢，檢討汙水抽水站防洪水位...

北市一備金首季已用逾10% 議員籲蔣市府注意財政紀律

北市議會財委會今工作報告，有議員在委員會中提到，北市府今年度所有單位的第一預備金約1.77億，會計年度第一季剛過已動支逾...

影／年輕人失業率屢居六都最高 蔣萬安：多管齊下、整合各局處資源

面對近三年台北市年輕人失業率屢次居「六都失業率最高」現象，台北市長蔣萬安上午主持「台北市災害應變中心主持防汛搶險演習」前...

批侯友宜有錢喬黨務沒錢鋪道路 綠議員：協尋市長

新北市長侯友宜力推人本通行環境，但新北市議會民進黨團今召開記者會，痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地...

避免泡水車重演 蔣萬安：水門只出不進4小時開始拖吊

5月1日起進入防汛期，台北市長蔣萬安今天宣布台北市防汛新制，今年起，只要遇到颱風、豪大雨侵襲，市府只要宣布管制疏散門「只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦