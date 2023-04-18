汛期將至！北市衛工處增設21處防洪閘門閘板防淹水
台北市每年夏、秋季受颱風影響，雨量相當豐沛，北市衛工處評估24小時延時200年降雨狀況的淹水潛勢，檢討汙水抽水站防洪水位高程後，為迪化抽水站增設21處防洪閘門及閘板，確保大雨來襲時汙水仍能順利輸送。
近年極端氣候加劇，若大量雨水淹入汙水抽水站，將嚴重影響汙水下水道系統的正常運作，衛工處設施管理科長張賢德表示，汙水主要以重力流輸送至汙水處理廠處理，為克服地形障礙，松山、迪化、景美及昆陽4座汙水抽水站擔任汙水輸送過程中的推手，先前已完成景美、松山及昆陽3座汙水抽水站擋水設施。
張賢德說，位於200年防洪水位高程以下的迪化汙水抽水站，是台北市汙水下水道系統最末端的樞紐，24小時運轉的抽水機將汙水輸送到汙水處理廠處理，若迪化汙水抽水站若遭洪災淹沒，恐對整個北市汙水處理造成重創。
張賢德指出，衛工處於今年汛期前，為迪化汙水抽水站增設21處防洪閘門及閘板，若北市因雨淹水時，汙水抽水站仍可發揮汙水抽送功能。防洪閘門及閘板設置完工後，工作人員已完成組裝訓練並熟練組裝程序，可於30分鐘內組裝完成，均每月定期檢視保養。
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