聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南安平開台天后宮祈雨祭典 黃偉哲：要下對地方
鋒面南下，中央氣象局預報19、20日全台有雨，台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖，雨下對地方，且不要造成災害。
兩年前全台乾旱，安平開台天后宮也曾舉辦祈雨大典，之後陸續下雨，解除旱象；今年又逢乾旱，農作也普受影響，因中央氣象局已發布周三、周四可能下雨的預報，特別是周四雨勢會較大，安平開台天后宮今天舉辦第一階段祈雨祭典。
黃偉哲表示，此次祈雨祭典希望雨下大點，而且要下對地方，最好能下在水庫的集水區，讓水庫儲水量能大增，也希望大雨不要帶來淹水等災害。他說，台南市是眾神之都，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，特別是天然災害期間，各宗教團體除了積極配合市府相關管制措施，也協力救助災情，值得社會肯定。
祈雨祭典在中午舉行，在法師引領下向媽祖上疏文，虔誠請求上天廣施德澤，布雨降旱。民政局長姜淋煌感謝安平開台天后宮舉辦祈雨祭典，期盼可以天降甘霖。水利局長韓榮華表示，祈求除了集水區要下雨，平地也要下雨，以利灌溉，讓農作物順利生長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言