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台南安平開台天后宮祈雨祭典 黃偉哲：要下對地方

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖。記者鄭惠仁／攝影
台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖。記者鄭惠仁／攝影

鋒面南下，中央氣象局預報19、20日全台有雨，台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖，雨下對地方，且不要造成災害。

兩年前全台乾旱，安平開台天后宮也曾舉辦祈雨大典，之後陸續下雨，解除旱象；今年又逢乾旱，農作也普受影響，因中央氣象局已發布周三、周四可能下雨的預報，特別是周四雨勢會較大，安平開台天后宮今天舉辦第一階段祈雨祭典。

黃偉哲表示，此次祈雨祭典希望雨下大點，而且要下對地方，最好能下在水庫的集水區，讓水庫儲水量能大增，也希望大雨不要帶來淹水等災害。他說，台南市是眾神之都，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，特別是天然災害期間，各宗教團體除了積極配合市府相關管制措施，也協力救助災情，值得社會肯定。

祈雨祭典在中午舉行，在法師引領下向媽祖上疏文，虔誠請求上天廣施德澤，布雨降旱。民政局長姜淋煌感謝安平開台天后宮舉辦祈雨祭典，期盼可以天降甘霖。水利局長韓榮華表示，祈求除了集水區要下雨，平地也要下雨，以利灌溉，讓農作物順利生長。

台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖。記者鄭惠仁／攝影
台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖。記者鄭惠仁／攝影

天后宮 氣象局 媽祖

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