台南安平開台天后宮祈雨祭典 黃偉哲：要下對地方

鋒面南下，中央氣象局預報19、20日全台有雨，台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨祭典，市長黃偉哲焚書文稟報媽祖，祈求天降甘霖，雨下對地方，且不要造成災害。

兩年前全台乾旱，安平開台天后宮也曾舉辦祈雨大典，之後陸續下雨，解除旱象；今年又逢乾旱，農作也普受影響，因中央氣象局已發布周三、周四可能下雨的預報，特別是周四雨勢會較大，安平開台天后宮今天舉辦第一階段祈雨祭典。

黃偉哲表示，此次祈雨祭典希望雨下大點，而且要下對地方，最好能下在水庫的集水區，讓水庫儲水量能大增，也希望大雨不要帶來淹水等災害。他說，台南市是眾神之都，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，特別是天然災害期間，各宗教團體除了積極配合市府相關管制措施，也協力救助災情，值得社會肯定。