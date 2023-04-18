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北市一備金首季已用逾10% 議員籲蔣市府注意財政紀律

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議會財政委員會今天請各局處進行工作報告並備質詢。圖／翻攝北市議會直播
台北市議會財政委員會今天請各局處進行工作報告並備質詢。圖／翻攝北市議會直播

北市議會財委會今工作報告，有議員在委員會中提到，北市府今年度所有單位的第一預備金約1.77億，會計年度第一季剛過已動支逾1898萬，第二預備金約7.4億已動支3000萬，籲蔣市府重視財政紀律。財政局說，去年配合選舉時程7月底截止增編預算，有些小額經費是去年底、今年初才核准，以及配合普發6000元政策，所以才會動用預備金。

議員林延鳳指出，主計處今年度一備金有60萬，目前核准動支58.6萬，占97.7%，用途與金額為辦理事務工友業務委外所需經費30萬及辦理今年度北市統計資訊系統功能擴充案所需經費28.6萬；地政局一備金200萬，核准動支180萬，占90%，用途為新購及維護支應地籍謄本自動櫃員機。

而「用最多」局處，林延鳳說，警察局動支289.6萬，替局本部、信義分局與交通大隊購置設備與系統擴充；教育局用了279萬，為市立圖書館消防設備工程分攤款與影印機租賃費用。另外，產業局動支第二預備金3000萬，用於「Let’s 購台北」振興方案。

林延鳳表示，各機關目前核准動支一備金的50項理由中，有一半是購置、汰換或租用軟硬體設備，其他則屬修繕費、工程分攤款、訴訟費、契約擴充、試辦計畫經費等，全般理由僅6項有在動支項目中載明係「經費不足」所致。

林延鳳說，一備金屬性為「備用」，應是編列預算時難以預期，且真有急用或不足才用，而非把「保命錢」當「私房錢」花用。縱使政策研議趕不上預算編列，也應編列追加預算提送議會審議成效，以預備金支應去年做過的計畫，有規避監督之嫌。

北市財政局回應，今年度預算為1775億，第一預備金預備金是1.7億，大約千分之一，第一季執行了1800多萬，原因是在編列預算時，為了配合選舉時程，所以去年7月底就截止，不讓各局處增加，有些機關有當初沒想到、金額較小的支出，所以就動用第一預備金。

財政局舉例，像是主計處有2筆動支一備金的項目，有去年12月底市府才同意的委外人力，以及今年1月行政院規定要在資訊系統內增加加自動檢核機制，時間上來不及才會動支第一預備金。而第二預備金7億4000萬中，有3000萬配合中央普發6000元的北市振興計畫，其餘的都不能使用，嚴格控管。

北市 議員

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