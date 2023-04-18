影／年輕人失業率屢居六都最高 蔣萬安：多管齊下、整合各局處資源

面對近三年台北市年輕人失業率屢次居「六都失業率最高」現象，台北市長蔣萬安上午主持「台北市災害應變中心主持防汛搶險演習」前受訪表示，會多管齊下、整合各局處資源，解決台北市青年失業率過高問題。

5月1日起台北市將進入防汛期，台北市長蔣萬安上午赴台北市災害應變中心主持防汛搶險演習。蔣萬安宣布堤外停車場通報及撤離、疏散門管制作業新制。今年起，遇颱風、豪大雨侵襲，一旦市府宣布管制疏散門「只出不進」時間起算4個小時，即開始拖離堤外停車場車輛至堤內，同時也開放疏散門周邊黃線停車。