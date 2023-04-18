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批侯友宜有錢喬黨務沒錢鋪道路 綠議員：協尋市長

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議會民進黨團今開記者會痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」。記者張曼蘋／攝影
新北市議會民進黨團今開記者會痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」。記者張曼蘋／攝影

新北市長侯友宜力推人本通行環境，但新北市議會民進黨團今召開記者會，痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。黨團召集人鄭宇恩表示，市長要出國補外交學分，但新北人行道如此不友善，「我們要協尋侯友宜市長，不要只想著總統的春秋大夢。」

鄭宇恩與黨團副召集人張維倩、市議員黃淑君、林秉宥開記者會，會中分別細數新北各區學校周邊人行步道像地獄。鄭宇恩表示，靖娟兒童安全文教基金會2022下半年對六都30所國小的2千多位家長做通學環境調查，77.6%家長不放心讓孩子自己上學，即使5分鐘內路程也有超過5成家長擔心，台灣兒少死傷原因多數是交通，希望侯友宜回歸市政。

「不知道這樣外交學分是否及格？」鄭宇恩還說，明天侯友宜將要出國補外交學分，若讓其他國看到行人地獄，會不會讓全世界笑掉大牙，侯多次說要守護中華民國，「那新北學童需要你的時候你在哪？我們要協尋侯友宜市長，不要只想著總統的春秋大夢。」

會中更提到新北市府的考評機制大多是由公所等單位提報路段給營建署去視察，才會讓每次考評都獲甲等。議員們痛批，完全無法反應地方現況，學童上下課甚至還要走在水溝蓋上，通學環境非常差，要求市政府在一個月內提出改善計畫。

新北市府也派員參與會議，其中養工處副總工程師黃裕智表示，考評部分未來會參照營建署制度，開放民眾票選路段去做考評，以符合民眾期待。教育局社會教育科長夏治強則說，月底會將有需求的學校名單上呈給內政部，持續擴大檢視學校周邊需求。

新北市議會民進黨團今開記者會痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，舉例蘆洲有學童上學需要走在水溝蓋上。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團今開記者會痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，舉例蘆洲有學童上學需要走在水溝蓋上。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團今召開記者會，痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。記者張曼蘋／攝影
新北市議會民進黨團今召開記者會，痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地獄。記者張曼蘋／攝影
新北市議會民進黨團開記者會，批侯友宜沒有心思在新北的行人地獄，讓學校周邊人行道狹窄。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團開記者會，批侯友宜沒有心思在新北的行人地獄，讓學校周邊人行道狹窄。圖／新北市議會民進黨團提供

侯友宜

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