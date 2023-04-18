快訊

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免泡水車重演 蔣萬安：水門只出不進4小時開始拖吊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制。記者林麗玉／攝影

5月1日起進入防汛期，台北市長蔣萬安今天宣布台北市防汛新制，今年起，只要遇到颱風、豪大雨侵襲，市府只要宣布管制疏散門「只出不進」，時間起算4個小時，就會開始拖離堤外停車場車輛至堤內。為了避免百齡橋百輛泡水車事件重演，蔣萬安表示，過去拖吊是以疏散門關為依據，新制改為只出不進發布時間點後4小時為依據，就是要料敵從寬禦敵從嚴。

因應防汛期即將到來，蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制，不過因風雨狀況難掌控，會不會訂定宣布「只出不進」後4小時拖吊缺乏彈性，若沒風雨恐成空包彈？或風雨又快又急，反而拖延拖吊時間？

蔣萬安回應，新制的基本概念，就是料敵從寬、禦敵從嚴，也會視當時整個狀況調整，這也是為什麼要邀集大家來演練，大家討論後續實施的細節為何，這部分水利處也會與外界說明。

另外，有沒有通知到車主也是重點，蔣萬安表示，這部分也會在細節上盡量做到通知到車主，發布之後讓大家都知道周邊紅黃線開放停車，接下來四小時就會開始拖吊，會確保市民權益，市民的生命財產安全最重要，這是首要考量，所以才以料敵從寬禦敵從嚴為主要概念。

北市水利處長陳郭正表示，為了讓民眾確實收到疏散門只出不進、開放周邊紅黃線停車等訊息，除了原本的新聞跑馬發布、簡訊外，北市府也會加強各管道通知，會透過台北通APP、台北市政府官方Line帳號等通知訊息。

蔣萬安表示，去年因為強降雨，導致許多堤外車輛沒有及時撤離，過去車主大多依賴疏散門關閉發布時間，因沒有辦法做到防災效果，所以從今年開始，不再以疏散門關閉為參考，而是宣布只出不進後4小時開始拖吊作業，只要市民配合就能降低相關風險，尤其極端氣候下，如何第一時間自主防災，這不僅要提高民眾警覺性，也要發揮應驗能力。

蔣萬安說，北市府在通知車主這一部分，也會在細節上精進，做到通知到每位車主，只出不進發布之後，大家都會知道周邊紅黃線也開放停車，接下來4小時就會拖吊，會確保市民權益，市民生命財產安全是首要考量，以料敵從寬、禦敵從嚴為主要概念。

都會河濱公園常成為停車場，但遇颱風來襲，水門一關閉若來不及移車，往往就會變成泡水車。圖／讀者提供
都會河濱公園常成為停車場，但遇颱風來襲，水門一關閉若來不及移車，往往就會變成泡水車。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 車主

延伸閱讀

最佳美食代言！蔣萬安合體張善政行銷米干 吃相超豐富

影／蔣萬安合體張善政 一同宣傳龍岡米干節

台北民防、義警、義交大隊長聯合布達 市長蔣萬安親發聘書

和平高中建新大樓115年完工 蔣萬安：我孩子可能用到

相關新聞

避免泡水車重演 蔣萬安：水門只出不進4小時開始拖吊

5月1日起進入防汛期，台北市長蔣萬安今天宣布台北市防汛新制，今年起，只要遇到颱風、豪大雨侵襲，市府只要宣布管制疏散門「只...

批侯友宜有錢喬黨務沒錢鋪道路 綠議員：協尋市長

新北市長侯友宜力推人本通行環境，但新北市議會民進黨團今召開記者會，痛批侯友宜「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，讓學童身陷行人地...

我愛白沙屯媽祖歌曲比賽結果出爐 新北林詠晴獲冠軍

疫情關係，停辦一年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，本月初恢復辦理，限額30人報名額滿參賽，上周末舉行決賽，主辦單位今天公布...

淡水垃圾山 市府限1個月改善

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾近1年，當地人稱「垃圾山」。倒垃圾的人已被移送法辦，土地屬國有財產署所有，市府無權清...

碧潭水舞 擂太鼓 秀火舞

新北市新店碧潭水舞昨晚推出第二波新曲目「瑩光炫彩」及「漾碧潭」，結合碧潭在地物種、自然生態和民眾喜愛的休閒娛樂，與和美山...

未驗收就開幕？北市客家公園缺失多

台北市客家公園各場館歷經三年多整修，去年10月15日開幕，但公園場館疑似「未驗收就開幕」，有議員現地勘查後發現，不僅開幕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦