避免泡水車重演 蔣萬安：水門只出不進4小時開始拖吊

5月1日起進入防汛期，台北市長蔣萬安今天宣布台北市防汛新制，今年起，只要遇到颱風、豪大雨侵襲，市府只要宣布管制疏散門「只出不進」，時間起算4個小時，就會開始拖離堤外停車場車輛至堤內。為了避免百齡橋百輛泡水車事件重演，蔣萬安表示，過去拖吊是以疏散門關為依據，新制改為只出不進發布時間點後4小時為依據，就是要料敵從寬禦敵從嚴。

因應防汛期即將到來，蔣萬安今天上午主持防汛搶險演習，並宣布台北市防汛新制，不過因風雨狀況難掌控，會不會訂定宣布「只出不進」後4小時拖吊缺乏彈性，若沒風雨恐成空包彈？或風雨又快又急，反而拖延拖吊時間？

蔣萬安回應，新制的基本概念，就是料敵從寬、禦敵從嚴，也會視當時整個狀況調整，這也是為什麼要邀集大家來演練，大家討論後續實施的細節為何，這部分水利處也會與外界說明。

另外，有沒有通知到車主也是重點，蔣萬安表示，這部分也會在細節上盡量做到通知到車主，發布之後讓大家都知道周邊紅黃線開放停車，接下來四小時就會開始拖吊，會確保市民權益，市民的生命財產安全最重要，這是首要考量，所以才以料敵從寬禦敵從嚴為主要概念。

北市水利處長陳郭正表示，為了讓民眾確實收到疏散門只出不進、開放周邊紅黃線停車等訊息，除了原本的新聞跑馬發布、簡訊外，北市府也會加強各管道通知，會透過台北通APP、台北市政府官方Line帳號等通知訊息。

蔣萬安表示，去年因為強降雨，導致許多堤外車輛沒有及時撤離，過去車主大多依賴疏散門關閉發布時間，因沒有辦法做到防災效果，所以從今年開始，不再以疏散門關閉為參考，而是宣布只出不進後4小時開始拖吊作業，只要市民配合就能降低相關風險，尤其極端氣候下，如何第一時間自主防災，這不僅要提高民眾警覺性，也要發揮應驗能力。