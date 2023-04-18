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我愛白沙屯媽祖歌曲比賽結果出爐 新北林詠晴獲冠軍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽，上周末舉行決賽，林姍及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽，上周末舉行決賽，林姍及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供

疫情關係，停辦一年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，本月初恢復辦理，限額30人報名額滿參賽，上周末舉行決賽，主辦單位今天公布優勝名單，來自新北市的林詠晴奪得冠軍， 亞軍蔡德妮（高雄市）、季軍林佾勳（新北市），分別可獲得冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元獎金。

二年前由義工組織白沙屯媽祖網路電視台首度舉辦的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，吸引來至全台各地喜愛媽祖的朋友，用歌聲唱出對白沙屯媽祖的愛與熱情，獲得不小迴響。

台長駱調彬表示，俗諺「三月瘋媽祖」，大甲媽祖遶境活動本周五登場，但今年白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林縣北港朝天宮進香活動，早在二個月前就圓滿落幕，且今年還破紀錄吸引11萬多人隨香參加，「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽延續了信眾對媽祖的熱情，直到農曆三月。

今年歌唱比賽活動，較上屆新增2首共6首曲目，都是白沙屯媽祖婆網站暨白沙屯媽祖網路電視台正式發表的歌曲。由林姍主唱的「粉紅超跑」這首白沙屯媽祖的歌曲，是今年白沙屯媽祖進香活動全程九天行腳中最最夯的歌曲，短短二個月時間在白沙屯媽祖網路電視台的Tuytube頻道，已經累積超過110萬人的點閱，「粉紅超跑」這首歌曲更被信徒定義為白沙屯媽祖進香的戰歌，曲風輕快活潑，在媽祖趕路時聽到這首歌更是貼切有精神有活力。

前三名除獎金並獲白沙屯媽祖精裝紀念金幣一套、獎盃一座及拱天宮特製獎牌；另有優勝五名，每名獎金3千元，並獲得獎牌一面。

歌手林姍主唱的「粉紅超跑」短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱。圖／駱調彬提供
歌手林姍主唱的「粉紅超跑」短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱。圖／駱調彬提供

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