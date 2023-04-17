侯友宜今赴樹林行動治理：施政沒有分誰跟誰 人民最大
新北市長侯友宜今下午主持樹林區行動治理，致詞盼新舊任的里長與市府並肩作戰，若平時有問題就盡快反映給區長、局長，別等到一年一度的行動治理才說，這樣會緩不濟急，「施政沒有分誰跟誰，人民最大。」
侯友宜今至樹林區與里長面對面座談，會中就防範治安死角、樹新路沿線交通改善、塔寮坑溪畔現有人行步道整修維護等案進行討論。
樹林區長林慶豐說，新北樹林線樹林區段工程去年底動工，預計2028年完工；此外耗資3.8億的長壽公園地下停車場，已在去年1月開工，可望今年10月完工，將提供225格汽車、105格機車停車位。山佳公七公園將於今年6月完工、山佳市民活動中心、長壽市民活動中心今年也將陸續完工。
林慶豐也提及，西園活動中心拆除新建一案，現細部計畫核定中，工程經費配合設計調整為2610萬，後續將爭取中央補助款支應；而柑園二橋大漢溪上游興建攔水壩案，已列入「新北市水環境改善整體空間發展藍圖規劃」案內研議，等確認水環境藍圖項目，再爭取中央補助規畫設計經費。
另外，針對停8停車場用地規畫興建活動中心，已申請變更為機關用地，將待內政部都市計畫審查通過後，由民政局統籌規畫辦理。民政局長柯慶忠說，樹林區各里長提案反映共111件，至今已解列108件，剩餘3件由公所自行追蹤列管，執行達成率97%。
立委蘇巧慧今也到場，針對人行道、板樹醫養專區、保安市場動線規畫、社宅附近老舊住宅加速更新提出建議，並說若市府有計劃需要中央幫忙，自己也能協助。此外，蘇提及，樹林有3座車站，兩座甚至超過百年，是北台灣唯一看得到鐵路的地方，認為樹林特色應是鐵道文化，自己也一直想推鐵道文化節，說不定追火車馬拉松也可以考慮追到樹林來。
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